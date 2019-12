Im Rahmen des 50-jährigen Betriebsjubiläum spendete die Firma Nägeler am Dienstag insgesamt 5000 Euro an Herberner Vereine und Organisationen aus der Gemeinde Ascheberg, welche sich die Jugendarbeit oder Förderung auf die Fahnen geschrieben haben. Die beiden Geschäftsführer Karsten Nägeler und André Gesenhoff überreichten die Spenden an den SV Herbern, das kleine und große Ferienlager der Katholischen Kirchengemeinde St. Benedikt, die Jugendfeuerwehr der Gemeinde Ascheberg, das Jugendrotkreuz im DRK Ortsverein Herbern, die Übermittagsbetreuung der Mariengrundschule sowie die Avantgarde des Bürgerschützenvereins und das Ferienlager des SVH. „Ich denke bei der Bandbreite der Vereine werden viele Kinder davon profitieren“, sagte Nägeler. Die anwesenden Vereinsmitglieder dankten dem Duo Nägeler/Gesenhoff für die großzügige Spende mit einem großen Applaus.