Vor 50 Jahren trafen sich zehn junge Männer im Burghof Ascheberg bei Eugenie Schulte-Strathaus . „Das Lokal war Begegnungsstätte für kulturellen Austausch und den traditionellen Frühschoppen“, berichtet Reinhard „Opa“ Feldmann: „Wir kamen rückwirkend betrachtet zu dem wertvollen Entschluss, den Genuss von Gerstenkaltschale nicht als Hauptinhalt des weiteren Lebens zu behalten.“ So wurden Geselliges und Sportliches miteinander verbunden. Ein Kegelclub, der sich alle zwei Wochen im Burghof traf, wurde 1969 aus der Taufe gehoben. 50 Jahre später sind Opa Feldmann, Heribert Otte und Paul Kock noch immer dabei. Der Club nannte sich die „Zehn Aufrechten“, die Probezeit von zehn Jahren wurde zum Jubiläum gestrichen.

Mit einem Durchschnittsalter von 65 Jahren steht das Kegeln noch immer im Vordergrund. Der mehrfache Gewinner von Club- und Einzelpreisen nimmt fast selbstverständlich an der ersten interkommunalen Dorfmeisterschaft im nächsten Jahr teil. Einmal im Jahr zieht es den Club nach Malle. „Nach Kattenvenne können wir immer fahren“, erklärt Präsident Feldmann, der vor 20 Jahren auf Lebenszeit an die Spitze gewählt wurde. Neben den drei Gründern gehören Bernhard Vieth, Josef Schröer, Meinolf Stork, Melchior Schulze Thier, Manfred Hannig, Paul Rellmann und Aloys Brochtrup dazu. Der Club trifft sich einmal im Jahr zum Banking Day an einer Ruhebank, die der Club gestiftet hat und die von der Gruppe Natur und Pflege gewartet wird. „Da unsere Frauen fast 1000 Mal auf uns alle zwei Wochen verzichtet haben, sind sie zu einem Fünf-Sterne-Dinner eingeladen worden“, berichtet Feldmann. In seiner ihm eigenen Art erklärt der gebürtige Ascheberger, der in Herbern wohnt: „Mir gehört schon ein Taxi, denn das habe ich in den 50 Jahren für die Kegelabende bezahlt. Aber der Club ist es mir wert.“