Mit vielen Ideen in den Ruhestand

Herbert Holzhinrich verabschiedet sich in einer Woche von der Volksbank Ascheberg-Herbern. Der verheiratete 63-Jährige, Vater von zwei Kindern, Opa von zwei Enkeln, stand 42 Jahre im Dienst der Bank, davon 28 Jahre im Vorstand. Im Gespräch mit WN-Redakteur Theo Heitbaum blickt er zurück auf die Bankenzeit und nach vorne aufs Rentnerleben.

Sie sind in Lüdinghausen geboren. Wie sind sie vor mehr als vier Jahrzehnten nach Ascheberg gekommen?

Holzhinrich: Ich habe 1975 am Cani mein Abitur gemacht und bin dann zur Bundeswehr eingezogen worden. Ich wollte anschließend nicht studieren. Das war nicht mein Ding. Mein Bruder, der bei der Volksbank Senden arbeitete, hat mir gesagt, ich solle etwas Vernünftiges machen und mir zu einer Banklehre geraten. Die habe ich am 1. August 1977 in Ascheberg begonnen.

Zu dem Zeitpunkt hatte die Bank gerade neu gebaut?

Holzhinrich: Das war damals eine topmoderne Bank. Ich erinnere mich noch an eine zentrale Geldversorgung. Von dort führte eine Rohrpost zu fünf Arbeitsplätzen. Die Mitarbeiter haben einen Auszahlungsbeleg dort hineingelegt und das Geld zurückbekommen.

Nach der Ausbildung sind sie geblieben, warum?

Holzhinrich: Ich hatte vor, anschließend zur Zentralbank nach Münster zu wechseln. Aber Josef Koppers aus dem Vorstand hat mich gebeten, zu bleiben und mir Fort- und Weiterbildungen ermöglicht. Er hat quasi die Tür zum Vorstand geöffnet. Zu der Zeit wurden durch das eingeführte Vier-Augen-Prinzip überall Vorständler gesucht.

Was musste passieren, damit Sie eintreten konnten?

Holzhinrich: Entscheidend war ein Lehrgang in Montabaur auf der Akademie Deutscher Genossenschaften. Als ich dort war, liefen daheim die Fusionsverhandlungen mit Lüdinghausen. Bei einer Fusion wäre ich 1991 nicht in den Vorstand aufgerückt. Ich war sehr angespannt wegen der Entwicklungen daheim. 75 Prozent der Mitglieder hätten für die Fusion stimmen müssen. 74 und im zweiten Anlauf 73,5 Prozent reichten nicht.

So sind Sie Vorstand geworden, eine Fusion gab es aber trotzdem?

Holzhinrich: In der Zeit damals hatten einige Volksbanken, die Hammer Bank oder Warendorf beispielsweise, hausgemachte Probleme. Auch deswegen riet der Verband zu Fusionen. Wir sind dann auf Augenhöhe mit Herbern zusammengegangen. So haben wir die Kundennähe behalten und uns weiter gut entwickelt.

Haben die Volksbank-Sorgen aus der Zeit, die Gruppe so gut aufgestellt, dass die Bankenkrise an ihr vorbei gegangen ist?

Holzhinrich: Das will ich so allgemein nicht sagen. Diese Zeit hat aber meine Risiko-Einschätzung im Kreditgeschäft bis heute geschärft.

Es folgten bis zur Bankenkrise vermutlich ruhige Jahre, geprägt durch gute Zinsmargen und Ertragslagen?

Holzhinrich: Wir sind kontinuierlich gewachsen. Das waren vergleichsweise entspannte Jahre, obwohl uns durch den EU-Binnenmarkt, den es seit 1993 gibt, Probleme vorausgesagt worden sind. Uns gibt es trotzdem noch immer.

Mit der Bankenkrise, der Digitalisierung und Minuszinsen haben sich die Zeiten geändert. Der Kostendruck steigt, wie macht sich das bemerkbar?

Holzhinrich: Wir haben durch natürliche Fluktuation die Mitarbeiterschaft von 50 auf 42 abgebaut. Ihr Aufgabenspektrum hat sich verändert. Der Kundenbedarf im Alltagsgeschäft sinkt, der Bedarf und die Zeit für die Beratung ist gestiegen.

In Davensberg haben Sie vor fünf Jahren umgebaut, jetzt den Mitarbeiter abgezogen. Das sieht nicht nach einem Plan aus?

Holzhinrich: Vor fünf Jahren haben wir das anders gesehen. Selbst vor zwei Jahren als die Sparkasse wegen einer gemeinsamen SB-Stelle angefragt hat, haben wir angelehnt. Weil unser Mitarbeiter sich jetzt verändern wollte, sind wir den Schritt in unseren Räumen gegangen. Die Davensberger haben das bisher gut angenommen.

Ihr Schreibtisch wirkt aufgeräumt?

Holzhinrich: Ist er auch. Es ist alles geregelt. Wir stehen solide da. Für dieses Jahr wurden die Wachstumsziele erreicht. Wir haben eine tolle Mitarbeitermannschaft.

Damit ist nächste Woche Schluss?

Holzhinrich: Meine Frau zählt schon die Hemden, die sie noch bügeln muss. Am Freitag ist mit dem Abschied der letzte Arbeitstag. Sie hat schon gesagt, dass sie danach die erste Geige spielt und nicht mehr die Bank.

Bei zwei Enkelkindern hat sie aber Konkurrenz?

Holzhinrich: Wir freuen uns schon darauf, sehen sie aber auch jetzt schon regelmäßig, obwohl sie in Hamburg leben. Ich sage immer, Distanz schafft Nähe. Wir sehen sie nicht ständig, aber die gemeinsame Zeit ist immer sehr intensiv.

Auf der Abschiedseinladung sind auch ein Oldtimer und ein Motorrad zu sehen. Wie kommt es zu dieser Beziehung?

Holzhinrich: Mit zwölf Jahren habe ich mir beim Fußball das Bein gebrochen und bin danach zur ADAC-Jugendgruppe gegangen. Dort habe ich sehr erfolgreich an Mofa- und Kartturnieren teilgenommen. Mit 16 Jahren gab es auch das erste Moped. Das ist dann auf der Strecke geblieben. Mit 40 Jahren habe ich das erste Motorrad gekauft, mit 50 Jahren das Zweite.

Nicht für die Garage?

Holzhinrich: Nein. Wir haben viele schöne Touren gemacht. Wir waren in den neuen Bundesländern unterwegs, in den Alpen und Vogesen, einmal bis 100 Kilometer vor der Ukraine. Wir haben viel Fantasie, wo es in der nächsten Zeit noch hingehen kann.

Dann wird der Bänker zum Easy Rider?

Holzhinrich: Nicht in der Form von wild, aber frei. Wenn das Wetter schön ist, können wir losfahren, weil ich nicht mehr in die Bank muss. Zeit zu haben, wird der größte Luxus sein.

Keine Angst, zu viel davon zu haben?

Holzhinrich: Auf keinen Fall.