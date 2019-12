Die Frauengemeinschaft St. Benedikt hatte am Samstag zur Jahreshauptversammlung ins Landgasthaus „Heidekrug“eingeladen. Die Damen der KFD sind katholisch, weltoffen und zudem auch sehr kreativ. Ob Weihnachtssingen, Maiandacht , Eieressen, Wandern, Radtouren, basteln, tanzen, gemeinsame Ausflüge oder die Weinlaube – der Terminkalender ist das ganze Jahr gespickt mit vielen Terminen. Die große Bandbreite der Aktivitäten füllte beim Jahresrückblick, den Margret Reher vortrug, wieder einige Blätter.

Eine starke Gemeinschaft, das ist die KFD St. Benedikt. Derzeit hat die Frauengemeinschaft 427 Mitglieder. „Damit können wir uns sehen lassen“, sagte Teamsprecherin Angelika Hölscher . Präses Pater George Pattarakalayil bedankte sich für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung der Frauen, die ihre Versammlung mit einer kleinen Adventsfeier verknüpft hatten, bei der Gemeindearbeit. So sangen sie nach der kurzen Begrüßung durch Hölscher gemeinsam die Lieder „Winterzeit, Weihnachtszeit“ und „Wir sagen Euch an den lieben Advent“.

Abschied nach langem ehrenamtlichen Engagement

Auch die hohe Zahl der Mitglieder unterstreicht den Erfolg der KFD und die Attraktivität ihres Angebotes. Bezirkshelferinnen bilden derzeit die Brücke vom Team zu den Mitgliedern. Verabschiedet wurde hier nach langem ehrenamtlichen Einsatz Johanna Teigel. Neu im Team begrüßt wurde Monika Teigel, die das Amt ihrer scheidenden Schwiegermutter übernehmen wird. Wahlen standen in diesem Jahr nur für die Kassenprüferin auf der Tagesordnung. In diesem Am wurde Gerda Peters wiedergewählt.

Jahreshauptversammlung mit Programm

Nach dem offiziellen Teil ging es mit vorgetragenen weihnachtlichen Geschichten und gemeinsam gesungenen Liedern weiter. Die Dance Academy der Musikschule Ascheberg rockte unter der Leitung von Tanzlehrerin Helene Hellmich den Saal. Aber auch der kleine Chor mit: Manuela Satory, Marie-Theres Brockmeier, Ulrike Börtz-Schütte und Karl Heinz Vorspohl sorgte für viel Applaus bei den Mitgliedern.