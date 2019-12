Das Pfarrheim St. Lambertus hatte am Sonntag geöffnet. „Ausverkauf“ hieß es von der Eine-Welt-Gruppe. Einkaufen in vorweihnachtlicher Wohlfühl-Atmosphäre inmitten liebevoll gedeckter Tische, hieß es für die Kunden. Waffeln und Kaffee inklusive.

Fair gehandelte Produkte, Holzarbeiten – all das gab es zum halben Preis. Die Eine-Welt-Gruppe stellt ihre bisherigen Verkaufsaktivitäten im hinteren Teil der Pfarrbücherei ein. „Das Gute ist in diesem Fall, dass es ja weiter geht, nur eben in abgespeckter Version. Sonst wäre das hier nur schwer auszuhalten“, sagt Maria Aßmuth , Gründungsmitglied der Eine-Welt-Gruppe und Teamsprecherin. Inmitten der Waren sitzt sie mit einigen Besuchern am Tisch. Wehmut liegt in der Luft. „Traurig ist das schon, aber es kommen viele Faktoren zusammen.“

„Da fehlt einerseits der Nachwuchs, anderseits die passenden Räumlichkeit, und überhaupt die helfenden Hände werden ebenfalls dringend benötigt“, bringt Vogelsang damit ein Phänomen auf den Tisch, mit dem auch andere Vereine kämpfen. Pastoralreferent Tobias Kettrup pflichtet ihr bei: „Für Projektarbeiten innerhalb der Vereine ist es immer noch einfacher Mitstreiter zu finden, denn da ist der Arbeitszeitraum begrenzt.“ Kollege Ralf Wehrmann fügt an: „Die Zeiten haben sich geändert. Heute sind die Senioren wieder stärker in der Oma und Opa Funktion innerhalb der Familie gefragt. Damit fällt dann für Vereine eine entscheidende Helfergruppe weg.“

Die Besucher ließen die Eine-Welt-Gruppe beim „Ausverkauf“ jedoch nicht im Stich. Sie kamen und so mancher tätigte das ein oder andere Schnäppchen. Und wie gesagt: Die Eine-Welt-Gruppe wird es noch weiterhin geben. „Nur eben der Verkauf wie bislang nicht mehr“, verdeutlicht Aßmuth. Allerdings, und das stimmte viele Besucher froh, die handgefertigten Karten, die wird die Eine-Welt-Gruppe nach wie vor im Angebot haben. Denn von der Bildfläche verschwindet der Verein schließlich nicht. Künftig wird eben anders gearbeitet – stärker auf Projekte bezogen.