Draußen regnete es, ein Termin stand nicht in seinem Kalender. Also hatte sich Martin Koch auf einen entspannten Tag auf der heimischen Couch eingestellt. Doch das Bundesliga-Gucken fand ein plötzliches Ende. Denn es wurde laut vor dem Haus der Familie Koch mitten in Herbern. Kochs Kegelclub fuhr überraschend vor, um ihm zu huldigen. Schließlich regiert der Fliesenlegermeister seit Mai als König die Nordicker Schützen, und ein Abholen des Königs ist dörfliche Sitte.

Platt war Martin Koch allerdings, als er sah, mit welchem Gefährt seine Kegelbrüder, die „Schürzenjäger“, da vorgefahren waren. Sein eigener Trecker zog den gemieteten Planwagen. Kochs Sohn hatte den Komplizen gespielt und den Trecker seines Vaters heimlich aus der eigentlich gut verschlossenen Bastlerscheune „geraubt“ und dann am Ortsrand von Herbern den „Schürzenjägern“ überlassen.

Die Kegelbrüder freuten sich diebisch, dass der Coup gelungen war und der Schützenkönig nun sogar selbst noch den Diesel für den Ausflug zu bezahlen hatte.

Herrschaftlich gewandet mit rotem Mantel, goldener Krone und Fliegenklatsche tuckerte Martin Koch im Planwagen nach einer Dorfrunde durch Herbern weiter zum Bahnhof nach Capelle. Dort stiegen der Nordicker Schützenkönig und sein Gefolge in die Bahn nach Münster zu einem würdigen Ausklang des Tages.