Adventliche Musik mit strahlendem Bläserklang ertönt zumeist in der Kirche oder auf dem Weihnachtsmarkt. Doch lässt sich heiter-besinnliche Stimmung auf solche Weise auch in einer „Almhütte“ erzeugen. Das bewies die Blaskapelle Ascheberg am Sonntagabend bei ihrem Weihnachtskonzert in „Franjos Almhütte“ in Davensberg. Unter der Leitung von Otto Frank (Gesamtleitung) und Claus Zobel (Jugend) gestaltete das Ensemble für rund 100 Zuhörer ein unterhaltsames, circa zweistündiges Programm. Ganz besonders beeindruckte die Leistung der Kinder, die unter der Leitung von Claus Zobel erst im Sommer mit der Ausbildung an der Trompete begonnen haben, heißt es in einer Mitteilung.

Manfred Hölscher, Vorsitzender der Blaskapelle Ascheberg, hatte unter dem Titel „Das etwas andere Weihnachtskonzert“ ein bunt gemischtes Programm zusammengestellt – nicht nur mit altbekannte Weihnachtsliedern, sondern auch mit moderne „Klassiker“. Auf diese Weise wurden gleich drei Generationen – vom Enkel bis zum Großpapa – zum Mitsingen animiert. Für alle, die nicht so textsicher waren, lagen entsprechende Liederhefte aus. Für ein amüsantes Schmankerl sorgte Werner Ratajewski, der die Geschichte von einer kleinen Maus am Christbaum vortrug.

Ganz im Sinn des christlichen Gedankens dient der während des Konzerts befüllte Spendentopf einem guten Zweck: Das Geld wird zur Unterstützung eines Kinderheims in Ghana verwendet, so die Mitteilung.