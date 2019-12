Taubitz gibt die Regie ab

Die Davensberger Turnhalle gleicht einem reinen Arbeitsfeld. Werkzeuge, Technik und Arbeiter dominieren das Bild. Mittendrin Ingo Taubitz . Ihm obliegt die technische Leitung des Bühnenbauteams der Burgturmspielschar. Er weiß wie es funktioniert, kennt die Arbeitsabläufe aus dem Effeff. Seit zehn Jahren führt er Regie bei den Bühnenbauern. Doch im Team ist er schon sehr viel länger.

„Ich habe unter Franz König gelernt und das Amt von ihm geerbt“, erzählt er, während er nebenbei ein paar Anweisungen gibt. Doch das hier ist sein letzter Auftritt als Chef. „Nun trete ich in die zweite Reihe zurück, dann drehe ich auch mal wieder Schrauben in die Wand“, erklärt er grinsend. Denn aufhören, das kommt für ihn nicht in Frage. Da kommt er ganz nach seinem Vorgänger. Denn auch Franz König ist immer noch aktiv. Er schleppt gerade aus dem Dorfgemeinschaftshaus einige Bühnenteile rüber. „Dort haben wir einen eigenen Raum, wo wir nicht nur proben, sondern auch schon die Bühne aufgebaut haben“, so Taubitz. Nun wird sie jedoch nach „nebenan“ in die Sporthalle verlagert. Denn hier finden schließlich auch die Aufführungen des diesjährigen plattdeutschen Theaterstückes „Charleys Tante“ der Burgturmspielschar statt.

Bevor das jedoch soweit ist, haben die Bühnenbauer ihren großen Auftritt. Routiniert schreiten sie zu Werke. Nicht nur das zwölfköpfige Bühnenbauteam, sondern auch die Akteure. Einer von ihnen ist Frank Neve. Insgesamt sind rund 30 Leute beschäftigt. „Wir haben ja auch ein Ziel, morgen um 14 Uhr muss alles fertig sein“, verrät Neve. Denn dann heißt es für die Schauspieler: Üben, üben, üben und das in Dauer-Wiederholschleife, „und täglich“, so Neve und fügt an, dass auch an den Weihnachtstagen geprobt wird: „Das geht nicht anders, am 28. Dezember hebt sich der Vorhang“.

Ingo Taubitz weiß aus Erfahrung, dass das Grobe schnell gemacht ist. „Aber es ist mit dem Groben alleine nicht getan, viel zeitaufwendiger sind die eine Million Kleinigkeiten, die auch bewerkstelligt sein wollen.“ Auch Dieter Trautmann und Lucas Naber kennen das Spielchen. „Pass auf“, ruft Trautmann, mit Seitenblick auf die Bühne. Die beiden sind ebenfalls schon lange im Team. Doch nun betreten sie neue Wege. Sie übernehmen das Amt von Ingo Taubitz. Und das tun sie gerne. „Wir kennen hier alles und haben das Handwerk sozusagen von der Pike auf gelernt“, verrät Trautmann. Hinter ihnen nimmt die Bühne zunehmend Gestalt an. Es wird gehämmert, geschraubt, die Leitern sind belegt, denn mancher arbeitet in höheren Sphären. „Die Bühne ist erst dann fertig, wenn sie aufgebaut ist, so einfach ist das“, erklärt Lucas Naber und greift zum Schraubenzieher. Ingo Taubitz lächelt. Wehmut oder gar Traurigkeit sind bei ihm angesichts seiner Wegänderung nicht im Spiel. „Wieso auch, ich mache ja weiter, nur eben nicht als Chef.“