Landfrauen und Landjugend als Haupt- und das DRK als Nebenorganisatoren sind mit dem Verlauf und Ergebnis des Weihnachtsbasars am ersten Adventssonntag sehr zufrieden. Bei der Abschlussveranstaltung am Montagabend wurden Erfahrungsberichte und Ergebnisse der Traditionsveranstaltung mit allen teilnehmenden Vereinen und Gruppen im Pfarrheim St. Benedikt besprochen.

„Der Erlös des Weihnachtsbasars war im Vergleich zu den vergangenen Jahren dieses Mal wieder richtig gut“, sagte Helmut Weißenberg als Mitglied des Vierergremiums während der Veranstaltung. Martina Brochtrup führte für die Landfrauen durch den Abend. Neben dem Basargeschehen auf dem Kirchplatz war auch die St. Benedikt Kirche wieder illuminiert, was viele Besucher für einen Besuch nutzten. Im nächsten Jahr soll das Licht-Spektakel wieder in Angriff genommen werden. „Eventuell könne man dieses mit einem Jugendgottesdienst am Vorabend ausbauen. Das ist bisher nur ein Vorschlag, natürlich müssten wir mit den Verantwortlichen der Kirchengemeinde hierzu noch sprechen“, sagte Weißenberg.

Punkt drei auf der Tagesordnung, die Erfahrungsberichte des Weihnachtsbasars 2019 waren durchweg positiv. Guten Anklang haben die Foto-Box und der Nagelbalken der Nordicker Schützen gefunden. „Schwarz auf weiß sind es nach jetziger Kassenlage mehr Umsatz als im Vorjahr“, bestätigte auch Helmut Weißenberg aus dem Vierergremium.

Nach der Entlastung des Vorstandes standen Neuwahlen auf dem Programm. Im Vierergremium des Fördervereins verbleiben Helmut Weißenberg, Sylvia Goßheger und Margret Heitbaum. Manfred Neuhaus schied nach vier Jahren aus. Einstimmig wurde Frank Holtrup in das wichtige Gremium, das über Förderprojekte entschiedet, gewählt. Bei den Kassenprüfern wurde Andrea Nienhaus gewählt. Als Hauptorganisator ist das DRK im nächsten Jahr federführend. Als Co-Organisator wurde von den Anwesenden die Jakobi Bruderschaft gewählt.