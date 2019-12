Für die Ökoregion Ascheberg

Ascheberg,schafft vielleicht das 3°C-Ziel!

Deshalb sagen B90-Grüne: Ascheberg, go for Greta !

Sehr geehrte Damen und Herren,

sehr geehrter Herr Bürgermeister,

zuallererst erstattet B90-Grüne Ortsverband Ascheberg sein Danke-Schön an alle Ehrenamtlichen und alle Mitarbeiter unserer Gemeinde. Sie mussten teilweise schwierige Entscheidungen nach bestem Wissen und Gewissen ausführen und haben den Alltag unserer Gemeinde am Laufen gehalten. Ganz besonders erwähnt sei hier auch Peter Hanewinkel, ohne dessen Fachkunde Ascheberg oft genug auf dem Schlauch gestanden hätte. Er wird fehlen! Alle, zusammen mit unserem Bürgermeister Dr. Bert Risthaus, bemühten sich, den politischen Willen von uns, dem Gemeinderat umzusetzen. Fast immer standen sie wegen knapper Personalausstattung, was wir heutzutage Effizienz nennen, unter allerhöchsten Druck. Aber Ascheberg funktioniert. Dafür: Mesdames et Messieurs, merci!

Häufig genug entschieden wir in diesem Gemeinderat einstimmig. Doch fehlten richtungsweisende Anregungen, um einen Wandel der Kommunalpolitik anzuschieben. Wesentliche Entscheidungen des Gemeinderates waren suboptimal. Das könnte auf lange Sicht Aschebergs in Gefahr bringen! Mit unserer Kommunalpolitik müssen wir uns viel mehr auf Klimawandel und Artenvielfalt konzentrieren. Das wurde leider versäumt. Blühstreifen reichen nicht! Placeboverhalten bei Abstimmungen ändert daran auch nichts. Die Gemeindepolitik hat diese wesentlichen Anliegen ignoriert!

Und Sie, Herr Bürgermeister, sind wohlmöglich bei Ihrer Initiative gescheitert, an den Schaltstellen unserer Republik Entscheidendes in Richtung Windenergie in Ascheberg zu bewegen. Dies wird unsere FDP freuen, deren Politiker doch weiterhin mit ihrem Kfzs dafür sorgen, dass Infraschall in Ascheberg auch ohne Windenergieanlagen existiert.

Also: die Ascheberger Kommunalpolitik wird das 3°-Ziel nicht erreichen. Wenn es der gesamte Planet den Ascheberger Klimagasemission gleich tut, werden wir die 3°-Marke reißen. Und was bedeutet das für unsere Welt? Die Eiszeit, für viele Klimawandelleugner das Paradebeispiel des natürlichen Klimawandels, erreichte nach Jahrtausenden Temperaturabsenkung von 3°C unter unserem Referenzwert. Das gesamte Münsterland war mit Eis überzogen, die Alpen von bis zu 1.000 Meter Gletscher eingehüllt. Was 3°C Erwärmung in nur 50 Jahren bedeuten mögen, überlasse ich der Phantasie der Zuhörer. Unsere aktuelle Kommunalpolitik schafft mehr als 3°C. Südseeinseln werden versenkt, einige 10.000 Menschen lassen dabei ihr Leben. Und das, meine Damen und Herren von der CDU, nennen Sie noch nicht Klimanotstand?

Nun ja: wir sind hier an Egozentrik kaum zu überbieten. Unser Haushalt enthält keine Posten diese Sünde zu ändern. Die Lunte brennt, und unsere Politik macht keine ernsthaften Anregungen, sie zu löschen. Allein die Anfrage der SPD, in unserer Gemeinde mehr Bäume zu pflanzen, geht einen anderen, ernst zu nehmenderen Weg. Aber dafür hat Ascheberg kein Geld über! Ascheberg, das war‘s dann wohl! Der von B90-Grüne angeregte Klimanotstand ist mehr als notwendig! Aber Selbstkritik war hier nicht angesagt. Wir leben halt in unserem angenehmen Wohlstandskoma! Dabei ist Klimapolitik christliche Fürsorge für Unbeteiligte, und nicht das egozentrische Schauen auf den eigenen Bauchnabel.

Information zur Option der Ökoregion wurde entgegen der Anweisung des Gemeinderates nicht eingeholt: für den Kontakt mit der Ökoregion Friesland fehlte Ascheberg die Englischkenntnis, für den Kontakt mit der Ökoregion Kaindorf das Geld.

Armes Ascheberg!

Ausgaben für die Ökoregion Ascheberg, Informationen zu diesem Politik-Change einzuholen, und Maßnahmen in dahin zu finanzieren, fehlt im Haushalt 2020. Sieht so also unsere Verantwortung für die kommende Generation aus? Greta Thunberg hat vollkommen recht: die Zukunft wird uns verboten.

B90-Grüne wird als Verbots-Partei klassifiziert, aber wieder einmal bestätigt unser alter Kindergarten-Spruch: „Wer‘s sagt, der isses selber!“ Dem großen Chinesischen Volk da die Schuld in die Schuhe zu schieben zählt vielleicht für Kalvinisten, für den Christen in Ascheberg zählt es auf alle Fälle nicht! Die Junior-Generation muss bei den nächsten Kommunalwahlen entscheiden, wer IHRE Zukunft vertritt, und wer sich nur auf seinen Geldbeutel schaut. Aber was schlägt B90-Ortsverband Ascheberg vor?: Nun, ihr wisst es bereits: die Ökoregion Ascheberg!

Was heißt das?

Ökologische Region heißt ökonomisch, sozial, kulturell sowie vor allem auch ökologisch und klimatisch nachhaltige Gesellschaft schaffen. Das entscheidet die Zukunft der Menschen in Ascheberg und auf diesem Planeten. Das fehlt als Posten in diesem Ascheberger Haushalt 2020 fast völlig. Wir werden nicht, so wie einige unserer Ratsmitglieder, um Steuernachlass für die Bürger jammern, sondern das Geld sinnvoll für Aschebergs Zukunft einsetzen. Wir wollen mit den Steuergeldern Ascheberg lebenswert machen!

Ganz vorne in unserer Kommunalpolitik steht dabei das Kümmern um die Landwirtschaft. Sie bewirtschaftet die meiste Ascheberger Fläche, und ist größter Produzent von Klimagasen. Und als Kunde - unsere Kreislandwirte werden nicht müde zu betonen, dass DER KUNDE diese Art der Landwirtschaft genau so will, und dass er sie damit auch verantwortet - nun, unsere Landwirtschaft als Kunde will doch wohl nicht etwa die Vernichtung indigener Bevölkerung in Brasilien und die Vernichtung des Regenwaldes, auch wenn sie als Kunde dort weiterhin ihr Blut-Soja einkauft? Oder? Hier vermissen wir Aufklärung, die den Ascheberger Landwirtschaft endlich informiert. Wir wissen, die Landwirte Aschebergs wollen dies Soja nicht, wollen auch nicht den Klimawandel durch Regenwaldrodung zementieren. Da müssen wir den Bauern helfen!

Was können unsere Landwirte machen? Welche Möglichkeiten haben sie hier? Darüber werden sie bei geeigneter Information diskutieren. Das ist unsere Kommunalpolitik! Wir schlagen Humuslandwirtschaft vor, und fordern unseren Klimamanager auf, eine Veranstaltung mit geeigneten Informanten zu organisieren. Jetzt denken viele, das ist nicht unsere Aufgabe! Oh doch, das ist sie, wenn wir ein ökologisch und ökonomisch nachhaltiges Ascheberg schaffen wollen. Humuslandwirtschaft wird den Landwirten jährlich 3.800 € je ha Deckungsbeitrag bringen. Sie lagert CO2 in den Boden ein. Wie in Österreich: die Landwirte werden zu Klimahelden. Lesen Sie dazu mal die TAZ. Die Presse informiert bereits. Bitte, Herr Wolf, organisieren sie geeignete Informationen, die unserer Landwirtschaft Wege in die Zukunft zeigen. Dazu fordern wir von unserer Gemeinde Anschubfinanzierungen in die notwendige Logistik, die eine enorme Hebelwirkung haben werden, und unser Dorf ganz nach vorne bringen.

Nun zur Bildung: Unseren Schulweg mit der Profilschule gehen wir weiter. Neue Ideen und neues Personal zur Inklusion müssen helfen, dass wir umsetzen, was in der UN-Behindertenkonvention unterschrieben wurde. Ein langer Weg! Aber wir ignorieren Verträge nicht, nur weil sie schwierig sind. Ascheberg kümmert sich auch weiter um die Integration unserer ausländischen Mitbewohner. Die Firma Klaas geht vorbildlich voran. Wir müssen Sprachkurse anbieten, damit diese Mitbürger von uns lernen können, und wir von Ihnen lernen können.

Der Haushalt hätte hier noch nachgebessert werden müssen. Ökoregion Ascheberg unterstützt technische Hilfsmittel, um die Klimabilanz der Privathaushalte zu verbessern. Teilweise geschah das bereits. Diesen Weg der aktiven Beratung heißt es weiter zu gehen. Wohnungs-Neubau sollte nur noch in drei Bereichen stattfinden:

 sozialer Wohnungsbau,

 Mehrgenerationenhäuser,

 tiny house, bzw. kleine Wohneinheiten

 notwendige Industrieansiedlungen

Am 28.11. äußerte sich ein Vortrag zu diesem Thema. Folgt Ascheberg den Ideen dieses Vortrags? Ganz offensichtlich nicht! Wir brauchen zukunftsweisende Baupolitik, weg von den klimaschädigen Einfamilienhäusern. Auch den Außenbereich dürfen wir dabei nicht vergessen: Landwirte sind über Optionen zur sozialen Umnutzung ihrer Höfe zu informieren. Bei dieser Aufgabe sind sie intensiv zu unterstützen. Das ist unbedingt notwendig, denn für die nächsten 5 bis 10 Jahren deutet sich ein nie da gewesenes Höfesterben an. Ökoregion Ascheberg wird helfen, die Landwirtschaft breiter aufzustellen, die Landwirtschaft multifunktionaler zu machen. Über dieses Thema müssen wir mit dem Landrat diskutieren. Zur Stromversorgung: Windenergie, Solarthermie, Photovoltaik und Energiespeicher machen Ascheberg nicht nur autark, sondern zum Energielieferanten für Münster und das Ruhrgebiet. Eine Bürger-Energie-Genossenschaft Ascheberg hilft bei der Finanzierung der Projekte und wird eine äußerst rentable Geldanlage sein.

Hier liegt eine Goldader mitten in unserer Landschaft. ... und die Infraschall-Nörgler sollen erst einmal ihr Auto in der Garage lassen, um sich nicht endgültig lächerlich zu machen! In der Mobilität wollen wir innovative Verkehrskonzepte, Fuß- und Radwege mit Velorouten, Bügerbuslinien und ein Mehr an Bahnanschlüssen. Unser Bürgermeister ist bereits initiativ geworden. Das müssen wir weiter forcieren, und seinen Anfang vollenden.

Radwege werden in einigen Jahren unsere Dörfer wesentlich Fahrrad-freundlicher machen: Herbern-Mersch, Ascheberg-Nordkirchen, Davensberg-Amelsbüren, etc.pp. Nur der Radweg nach Lüdinghausen ist noch nicht angedacht. Und die B58 nutzen viele Radfahrer! Carsharing-Optionen für Berufsverkehr werden die Verkehrs- und Klimalast deutlich senken. Im Arbeitsweg nach Münster produziert jeder Kraftfahrer jährlich 3 Tonnen CO2. Das ist mehr als es ein Erreichen des 1,5°-Ziels zulässt. Und das nur durch den Berufsverkehr!

Ascheberg hat viele schöne Orte. Die bringen wir durch regionalen Tourismus voran. FFH-Gebiete sind bereits ein Anfang. Unser Haushalt muss diese Option noch mehr fördern.

Und zum Plastikmüll: ihn zu reduzieren braucht Informationen, Informationen, Informationen, … Also: Workshops und Wirtschaftsförderung erreichen Regionalisierung des Kaufverhaltens und Abnahme des Plastikmülls. Ruanda hat das bereits vorgemacht! Und Ascheberg kann das nicht?

B90-Grüne werden dies ins öffentliche Bewusstsein bringen. Das ist ein zentrales Ziel der Ökoregion Ascheberg. Auch bei regionaler Abfallwirtschaft, Wasserentsorgung und Kompostbildung müssen wir Initiative ergreifen: die CO2-reduzierte Kläranlage im Ascheberger Steenrohr wird mit den neuen Klärstufen das Abwasser bestmöglich reinigen. Auch um Mikroplastik sollten wir uns dabei schnellstmöglich kümmern! Auch wenn der FDP sauberes Abwasser zu teuer ist, müssen wir unbedingt initiativ werden. Wir können den kommenden Generationen kein dreckiges Abwasser vererben. Ein neues Kompostwerk mit Pyrolyseanlage wandelt biologischen Abfall in Dauerhumus um und schafft für Landwirtschaft und Gartenbau ein die Bodengesundheit förderndes Substrat. Dauerhumus preiswert anzubieten trägt dazu bei, Kompostwerk und Pyrolyseanlage wirtschaftlich arbeiten zu lassen. Kaindorf hat macht das bereits vor! Das alte Klärwerk in Herbern ist in dieses Pyrolysekonzept zentral mit einzubeziehen. Ökoregion Ascheberg schafft schnelles Internet für Alle. Für weniger wohlhabende Mitbürger in den Bauernschaften kostete das „schnelle Internet“ so viel wie sonst ihr „neuer Gebrauchtwagen“. Und das ist zu viel!

Dies ignorierte der aktuelle Haushalt völlig. Ökoregion Ascheberg wird sich auch um diese Mitbürger kümmern, und bessert so das „Schnelles Internet für Alle“ der Bundesregierung entscheidend nach. Das Internet muss sozial bleiben. Dafür sorgen wir! Natürlich ist Ökoregion Ascheberg ein ehrgeiziges, gesellschaftspolitisches Ziel. Aber das streben wir an. Das hätte dieser Haushalt 2020 anstreben sollen! Hilfe hätten angeboten die Ökoregionen Kaindorf und Friesland, die Universitäten Dortmund, Münster und Wien, die Interessengemeinschaft gesunder Boden e.V., etc.pp. Auch gibt es den Unterstützerverein FÖA – Freunde Ökosystem Ascheberg. Hier haben wir die Arbeit der Ökoregion begonnen, aktuell noch als ThinkTank. Wenn das der Haushalt hergibt, sollte dieser ThinkTank in das politische Gemeindeleben integriert werden.

Bei Mobilität wurde da bereits ein erster Grundstein gelegt. Die Ökoregion Ascheberg gibt Ascheberg ein neues, nachhaltigeres Gesicht. Wir fordern, dass der Haushalt da voran geht. B90-Grüne strebt in Ascheberg die Ökoregion als politisches Ziel an. Mitbürger müssen sich der Chance dieses Changes bewusst werden.

Ascheberg braucht die Ökoregion Ascheberg. Ohne Ökoregion bleiben wir klimapolitischer Looser, der mit einem Nur-nicht-zuviel-Bewegen als Wohlfühlschlaffi direkt auf das 3 bis 4°-Ziel zutrudelt. Seien wir nicht hedonistisch, seien wir christlich und katholisch. Unsere Profilschüler denken hier bereits an dieses Morgen. Vorausschauend entschieden sie bei Ihrer Juniorwahl: Ascheberg, go for Greta!