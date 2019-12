Diakon Michael Reckmann wird in Herbern aktiv

Die evangelische Kirche an der Ostlandstraße soll mit mehr Leben gefüllt werden. Die ersten Resultate sind bereits sichtbar. Ein neues Bistro erstrahlt seit vergangener Woche im neuen Glanz. Eine weitere Neuerung ist die Personalsituation. Diakon Michael Reckmann , der erst am 1. Februar 2020 offiziell seine Stelle in der evangelischen Kirchengemeinde in Herbern antreten wird, sorgt jetzt schon dafür, dass neue Ideen umgesetzt werden.

„Das Kirchengebäude wird sozusagen wiederbelebt“, sagte Reckmann. Die Räumlichkeiten des Jochen-Klepper-Hauses sollen in Zukunft vom DRK und dem Heimatverein genutzt werden (Einzelheiten hierzu werden am heutigen Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt gegeben). In der Auferstehungskirche soll in diesem Zusammenhang ein neues Raumangebot geschaffen werden. „Es ist zum Beispiel ein Jugendtreff in Planung, das aber auf keinen Fall in Konkurrenz zur Offenen Jugendarbeit (OJA) stehen soll“, unterstreichen Presbyterin Bettina Neumann und Michael Reckmann.

Mit der Einweihung des sogenannten Bistros wurde am Sonntag die erste Veränderung sichtbar gemacht. In dem hinteren Teil des Kirchenraumes sind Tische und Stühle aufgebaut – eine Schiebetür kann die Räumlichkeiten trennen. „In der dreimonatigen Umbauphase wurden die alten Küchenelemente entfernt und eine neue Küche aufgestellt“, betont Küsterin Marianne Busch . Eine Durchreiche verbindet mit dem neuen Bistro. Das Team mit Bettina Neumann, Marianne und Reinhard Busch sowie Alexander Meese hat viel Herzblut und Arbeitseinsatz in den Umbau gesteckt. „Und das ist erst der Anfang“, sagt Marianne Busch.

Die Gemeinde wird das Pilotprojekt „interprofessionelles Team“ in Herbern starten. „Interprofessionell heißt, dass Diakone oder auch Kirchenmusiker ebenfalls pastorale Aufgaben wahrnehmen können“, erläutert der neue Diakon. Dazu könnten je nach erworbener zusätzlicher Qualifikation auch das Abhalten von Gottesdiensten, Taufen oder Trauungen gehören. Eine Beschränkung gibt es eigentlich nur beim Vorsitz eines Gemeinde-Presbyteriums. Dem muss weiterhin ein Pfarrer oder eine Pfarrerin vorstehen. Diese Situation kommt zustande, da – wie in allen Kirchenkreisen - auch im evangelischen Kirchenkreis Hamm die Pfarrer knapp werden. Deshalb übernehmen jetzt auch Gemeindemitarbeiter pastorale Aufgaben. Diakon Michael Reckmann wird sich künftig der Familien- und Jugendarbeit in Herbern widmen. Damit wird in Zukunft die noch vakante Pfarrstelle nur noch zu 50 Prozent besetzt und zusätzlich mit 100 Prozent Gemeindepädagogik des Diakons ergänzt. „Es wird in Zukunft nur gemeinsam gehen. Hier ist jeder Wichtig“, so Reckmann.

An Heiligabend (24. Dezember) haben die Gemeindemitglieder vorab die Möglichkeit mit Diakon Michael Reckmann um 16.30 Uhr Gottesdienst in der evangelischen Auferstehungskirche zu feiern.