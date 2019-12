Wann er seinen ersten Haushalt alleinverantwortlich für die Gemeinde Ascheberg zusammengestellt hat? Peter Hanewinkel zuckt mit den Schultern: „1985 war der ersten Haushalt zusammen mit Aloys Eggenstein . Dann war Josef Plenter noch dabei. Irgendwann zu Beginn der 90er Jahre habe ich es dann alleinverantwortlich gemacht“, blickt der 64-Jährige zurück. Mit dem Zahlenwerk für das Jahr 2020 rückte der Kämmerer ins Blickfeld. Denn es war nicht nur der letzte Haushalt, den Bürgermeister Dr. Bert Risthaus eingebracht hatte. Die Daten hatte Peter Hanewinkel letztmals zusammengetragen. Er scheidet am 1. August 2020 aus dem Dienst der Gemeinde aus. Stellvertretend für die Politik sei Ludger Wobbe ( CDU ) zitiert: „Herr Hanewinkel, Sie haben uns in den letzten Jahrzehnten mit einem sicheren Gespür finanziell gut aufgestellt. Besonders beeindruckt haben uns immer Ihre Geduld und Gelassenheit sowie Ihre immer währende Freundlichkeit.“

Tatsächlich: Selbst bei den waghalsigsten Rechenexperimenten aus der Politik blieb der Drensteinfurter ruhig, sachlich und klärte über die Fakten auf. Für drei Chefs war Hanewinkel, der als Angestellter in der Verwaltung arbeitet, im Einsatz. Bernhard Thyen, Dieter Emthaus und Dr. Bert Risthaus hießen die Männer, die im Rathaus das Sagen hatten.

Zwei besondere Herausforderungen gab es seitdem Hanewinkel für das Haushaltsbuch verantwortlich zeichnet: „Im Jahr 2002 haben wird den Haushalt in Euro umgerechnet. Wir hatten zwar noch die Deutsche Mark im Einsatz als er eingebracht worden ist, aber der Haushalt war in Euro. Da haben wir die Positionen etwa halbiert.“ Sieben Jahre später war der Schritt größer. 2009 wurde erstmals ein Haushalt nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) erstellt, die Kameralistik war Geschichte. Eine ganze Ordner-Reihe dokumentierte seinerzeit die Arbeit, die in dem Prozess steckte und von Hanewinkel und seiner Finanz-Mannschaft geleistet werden musste.

Hanewinkel hat Haushalte zu unterschiedlichen Zeiten erstellt. „So wie wir es in diesem Jahr gemacht haben, sollte es sein“, sagt der Fachmann. Nachteil war, dass die Liste der Veränderungen durch den frühen Zeitpunkt länger war als bei den Frühjahrshaushalten. Vorteil: Der Haushalt wird früh im Jahr rechtskräftig und insbesondere die Bauabteilung ist bei Aufträgen „flüssig“.

Hanewinkel will den Abschluss 2019 und den Gesamtabschluss 2018 fertig machen und sich dann im Sommer verabschieden. Die Ausschreibung seiner Stelle ist schon abgelaufen. Die Nachfolge noch offen.