Erste Ideen und Wege liegen offen

Ein großes Thema mit kleinen Initiativen gemeinsam vor Ort angehen! Das ist die Botschaft nach dem ersten Klimaforum der Gemeinde Ascheberg. Das Interesse im Bürgerforum des Rathauses werteten die Besucher als ermutigend. Das Signal an Klimaschutzmanager Martin Wolf , der den Abend moderierte, hieß: „Weitermachen!“ Insbesondere wird es darum gehen, Netzwerke zu bauen und Bündnisse zu schmieden.

Simon Knur ist im Auftrag der Kommunal Agentur NRW im Land unterwegs. Seit zehn Jahren wird die Agentur als Dienstleister des Städte- und Gemeindebundes gefragt, wenn Kommunen Themen auf den Weg bringen wollen. So ist auch Aschebergs Klimaschutzmanager Wolf auf Knur gestoßen, der als Impulsgeber den „Klimaschutz als Gemeinschaftsaufgabe“ vorstellte. Zwei Aufgaben seien zu meistern: Klimaschutz und Klimaanpassung. Dass der Wandel geschehe, erklärte Knur mit einem Blick auf die Fichtenwälder im Sauerland: „Vor zwei Jahren waren sie da, dann schickt uns der Klimawandel den Borkenkäfer.“

Eine Karte der Verbraucherzentrale NRW machte deutlich, dass eine Bestandsaufnahme zum Thema Mehrwert sinnvoll sein könne. Denn in Ascheberg ist dort zu den Themen Lebensmittel retten und selbst anbauen, teilen und tauschen, fahren und transportieren, reparieren und upcyceln sowie Müll vermeiden nichts eingetragen. Aus dem Publikum und später vom Podium, das Bernd Heitmann (Pro Ascheberg), Hubert Streyl (Herbern Parat), Georg Silkenbömer (Kreislandwirt aus Ascheberg), Susanne Schütte (interessierte und motivierte Bürgerin), Dirk Elvering (TuS Ascheberg) und Jürgen Steffen (SV Herbern) besetzten, wurden sehr wohl Beispiele (Recyclinghöfe, Warentauschtag, Second-Hand-Börsen) genannt.

Die Runde am Kopfende legte mit ihren Informationen über Aktivitäten auch offen, dass Interessen sich decken, Lösungen manchmal im Alleingang von Vereinen und Gruppen schwer gelingen wollen oder Einzelkämpferinnen Mitstreiter suchen. Als Schritt nach vorne wurde das Bilden von Netzwerken favorisiert. Hilfestellung beim Finden von Räumen müssten aus dem Rathaus vom Klimaschutzmanager kommen. Initiativen sollten sich aber von unten entwickeln. Schütte liebäugelt mit einem Warentauschregal als Ergänzung zum Warentauschtag. Die Vorgärten-Idee auf Senden könne aufgegriffen werden. Steffen haderte damit, dass zu Jugendauswärtsspielen manchmal 14 Kinder in 14 Autos unterwegs seien.

„Ihr Vorteil ist, dass sie viele Dinge auf kurzen Wegen schnell erledigen können“, warb Knur fürs Anfassen. Menschen seien zudem bei einem konkreten Interesse schnell für Projekte zu begeistern. Konkrete Startideen gab es nicht, wohl aber einen Adressenaustausch von interessierten Bürgern.

Kur riet auch zu einem Zukunftsforum, in dem kluge Köpfe strategische Gespräche führten. Mit dem runden Tisch Mobilität arbeitet eine solche Runde in der Gemeinde schon im Verborgenen. Dazu wurden Ideen vorgetragen, wie Klärschlamm verstromt werden kann. Auch da mangelt es nicht an Ideen. Eine Fülle von Anknüpfungspunkten stellte Knur mit der Ökoregion Kaindorf vor.

Mit dem ersten Klimaforum liegen Vorschläge und Ideen genauso auf dem Tisch, wie Wege und Möglichkeiten zum Umsetzen. Dazu müssen nun Menschen zupacken.