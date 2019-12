Neue Heimat für zwei Vereine

Vorweihnachtliche Freude an der Ostlandstraße in Herbern. Das Jochen-Klepper-Haus wird zum zweiten Mal als großes Geschenk empfunden. Freute sich im Dezember 1995 der evangelische Kirchenbezirk Herbern-Walstedde über die Einweihung des neuen Gemeinschaftszentrums, ist nun die Kirchengemeinde Werne froh, es für acht Jahre an eine Mietergemeinschaft zu geben, die für Leben auf den drei Etagen des Gebäudes und damit auch im Umfeld der Auferstehungskirche sorgen wird. Der DRK-Ortsverein und der Heimatverein Herbern werden hier ab 1. März 2020 einziehen.

„Ich bin froh, dass ich mein Versprechen halten kann“, erklärte Bürgermeister Dr. Bert Risthaus gestern Morgen bei einem Pressetermin im Jochen-Klepper-Haus. Denn Risthaus war es gewesen, der im Sommer Hilfe versprochen hatte, als die beiden Vereine mit der Kündigung vom Haus Spüntrup im Rathaus standen. „Wir haben einige Dinge durchgespielt“, erklärte Fachbereichsleiter Thomas Stohldreier den weiteren Fortgang der Dinge. Es seien verschiedene Objekte begutachtet und mit den Erfordernissen abgeglichen worden. Auch eine gemeinsame Bleibe mit der Feuerwehr an der Lindenstraße sei im Gespräch gewesen. Der Knoten sei dann eher glücklich durchschlagen worden. Pfarrer Alexander Meese habe der Gemeinde das Jochen-Klepper-Haus angeboten. „Wir wollten Leben in das Haus bringen. Deswegen haben wir einen langfristigen Mieter gesucht. Die aktuelle Lösung freut uns. Sie ermöglicht auch, dass wir das Gebäude bei Großveranstaltungen nutzen dürfen“, erklärte Meese. Die Kirchengemeinde Werne müsse sieben Baugebäude unterhalten. Die 180 Quadratmeter auf zwei Etagen und Möglichkeiten unter dem Dach seien mit 800 Gemeindegliedern allein nicht dauerhaft nutzbar. Die Gemeinde sei dabei, Nebenräume der Auferstehungskirche zu ertüchtigen (WN berichteten).

Rundgang durch das Jochen-Klepper-Haus. Foto: hbm

Die Entscheidung ging schnell über die Bühne: DRK und Heimatverein schauten sich im Jochen-Klepper-Haus um, das Presbyterium wurde eingebunden und die Partner wurden sich schnell über einen Mietvertrag über acht Jahre einig.

„Unsere Jugendlichen, 60 an der Zahl, scharren schon mit den Füßen“, stellt DRK-Vorsitzender Hans Kraß die häufigsten Nutzer ab Frühjahr 2020 vor. Sie werden werktags kommen. Dazu hält das DRK Lehrgänge für Ersthelfer, Führerscheinbewerber oder Vereine ab. Nicht zu übersehen sei das Material, das in dem Gebäude untergebracht werden müsse. Geprüft werde, ob Blutspendetermine in dem Gebäude, das barrierefrei ist und über eine Behindertentoilette verfügt, abgehalten werden können. Obwohl die Jugendlichen lieber gestern als heute einen Schlüssel hätten, ist Kraß froh, dass es erst am 1. März 2020 los geht: „So können wir alles in Ruhe durchdenken und planen.“

Als Partner ist wieder der Heimatverein im Boot. Vorsitzender Egon Zimmermann berichtete, dass der Verein mit einem Kellerraum im alten Amtsgebäude geliebäugelt habe. Aber auch er hat schon einen Raum gefunden, wo Zeitungsarchiv und plattdeutsche Literatur gelagert und für die Allgemeinheit zugänglich gemacht werden können. „Den Bauerngarten werden wir aufgeben“, informierte Zimmermann über ein Angebot, dass neben Haus Spüntrup zu finden ist. Dass am Jochen-Klepper-Haus der Platz fehle treffe mit dem hohen Alter der Heimatvereins-Gärtner zusammen.

Für das DRK sucht die Gemeinde nun noch eine Garage, in der ein Fahrzeug und Anhänger, vielleicht auch ein bisschen Gerät, untergebracht werden können.

Vereine und Organisationen, die das Gebäude bisher genutzt haben, stehen die Räume auch künftig offen. „Private Feiern werden aber tabu sein“, beugt Kraß möglichen weiteren Anfragen schon einmal vor.