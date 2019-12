Zwei Engel überbrücken Distanzen

Musik verbindet. So zumindest heißt es. In diesem Falle verbindet sie sogar über eine längere Distanz. Denn Birgt Niehaus und Sandra Thürasch wohnen 250 Kilometer auseinander. Und trotzdem sind sie musikalisch mehr als erfolgreich. Als „Two Angels.“ Wie das funktioniert? „Die Technik macht vieles möglich“, verrät Birgit Niehaus.

Die Aschebergerin liebt ihr Hobby. Ihr Mann Klaus ist ebenfalls von dem musikalischem Virus infiziert. Viele Jahre schon ist das Ascheberger Ehepaar musikalisch unterwegs und hat sein Hobby auf recht professionelle Füße gestellt. Im Keller ist ein Tonstudio eingerichtet. Und hier werden die Wege verkürzt zwischen Birgit und ihrer Freundin Sandra, die in Soltau zu Hause ist. Kennengelernt haben sich die Beiden 1999 auf einem Gesangworkshop in Hannover. Schnell haben sie gemerkt, dass sie musikalisch auf einer Wellenlänge liegen, Während Sandra Vocal-Coach ist, hat Birgit ihr Handwerk quasi im Chor erlernt. Der Vorteil: „Da bekommt man auch ein feines Gehör für Mehrstimmigkeit.“ Musik ist für die beiden Frauen jedoch weitaus mehr. „Durch sie kann man Gefühle ausdrücken, auf der anderen Seite muss man sich auch richtig mit ihr auseinandersetzen.“

All das leben die „Two Angels“ durchaus erfolgreich aus. Denn immerhin haben sie schon CDs aufgenommen. Momentan sind sie fleißig. Denn am Sonntag (22. Dezember) laden sie ab 17 Uhr zu einem Weihnachtskonzert in die St. Lambertuskirche. „Christmas is all around” ist dabei ein Song, der zum Repertoire gehört. Einer, der zu Birgits Lieblingssongs gehört. „Ich habe ein Faible für Weihnachten“, gibt sie zu, Das Konzert besticht vor allem durch moderne und auch englischsprachige Stücke. Und dabei stammt das ein oder andere Lied sogar aus der eigenen Feder. „My Christmas Time zum Beispiel haben wir 2017 aufgenommen.“ Wie die Beiden getrennt voneinander aus unterschiedlichen Komponenten ein Lied formen? „Ganz einfach“, verrät Niehaus. „Jeder singt für sich zu Hause seinen Teil ein.“ Dann kommt die Technik ins Spiel. Wenn Niehaus ihren Part fertig hat, versendet sie ihn via Email. Thürasch vervollständigt das Stück. „Und dann treffen wir uns, um das Feintuning zu machen, auf diese Weise sparen wir Zeit und Geld.“ Denn, so betont die Künstlerin, Musik ist ein Hobby. „Im normalen Leben verdienen mein Mann, der jetzt in Rente ist, und ich als Kaufleute unser Geld.“ Das Hobby allerdings spielt eine große Rolle im Leben von Klaus und Birgit Niehaus wie auch in dem von Sandra Thürasch. Neben dem Einstudieren kommen die Drei viel herum, denn sie bestreiten so einiges an Auftritten. Und dabei sind die „Two Angels“ das beste Beispiel dafür, dass Musik auch über längere Entfernung verbindet.