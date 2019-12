Hohen Besuch erhielten die Mitarbeiter der Ascheberger DRK-Rettungswache. Bürgermeister Dr. Bert Risthaus bedankte sich bei den Rettungskräften für die zahlreichen geleisteten Einsätze in diesem Jahr und für die Bereitschaftsdienste zu den bevorstehenden Weihnachtsfeiertagen.

Es war der letzte „Weihnachtsbesuch“ des Bürgermeisters auf der alten Wache. Nach dem für das kommende Frühjahr geplanten Umzug zum neuen Standort, wird das DRK den alten Standort an der Lüdinghauser Straße freiziehen. Die neue Wache an der Herberner Straße wird die Sicherheit der Menschen in Ascheberg auf Grund des deutlich erweiterten Angebotes verbessern, betonte DRK Vorstand Christoph Schlütermann. Ascheberg erhalte eine moderne Rettungswache mit zusätzlichen Rettungsmitteln und mehr Personal.