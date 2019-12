Die Busse vor der Tür haben erahnen lassen, dass an 33 Tagen im Saal des Hotel-Restaurants Clemens August in Davensberg Hochbetrieb herrschte. Zum dritten Mal nutzte die Familie die traditionellen Weihnachtsfeiern für eine Spendenaktion. Zwei Mal war das SOS-Kinderdorf Ostwestfalen Empfänger des Geldes, bei der letzten Feier des Jahres ging der Erlös aus einer Verlosung an den Verbund SOS-Kinderdorf Lüdenscheid und SOS-Kinderzentrum Dortmund. Damit fließt das Geld in eine Region, aus der viele Gäste zu den Weihnachtsfeiern nach Davensberg kommen. „Wir haben rund 9700 Gäste gehabt“, addiert Michael Stattmann das Publikum an den 33 Tagen auf. „Erstmals hat kein Kind von uns auf der Bühne gestanden“, berichtet Anke von Freeden. Der Nachwuchs ist dem Weihnachtsprogramm entwachsen. Im Kegelclub und Freundeskreis fanden sich aber Mädchen, die für einen guten Monat alle anderen Freizeitaktivitäten nach hinten rückten. Es traten Zoe Reckmann, Lara und Lilliy Hanke, Henri Rach, Merit und Ida Neve, Mara König und Teresa Stermann auf.

Sie hatten großen Anteil an dem besinnlichen und humorigen Programm nach dem Kaffeetrinken. Mit dem Ende der Weihnachtsfeiern sind auch die täglichen Runden des Weihnachtsmanns am Steuer des Clemens-August-Express für ein Jahr Geschichte. Der Express zeigte den Besuchern immer den kleinsten Kreisverkehr des Münsterlandes an der Raiffeisen-/Industriestraße in Ascheberg.

Und bei der letzten Aufführung kam auch Katrin Ziegast, Presse- und Öffentlichkeitsmitarbeiterin des SOS-Kinderzentrums Dortmund auf die Bühne. Sie nahm die Spende von 15 000 Euro entgegen und versprach im Laufe des Jahres zu berichten, wofür das Geld verwendet wurde. Michael Stattmann dankte allen Spendern: „Wir haben vor einem Jahr gedacht, dass 15 000 Euro nicht wieder zu schaffen sind, aber die Spendenbereitschaft bei euch Gästen war groß.“