Der Rat hat die Gebührenhöhen für das nächste Jahr endgültig festgelegt. Mit Grund- und Gewerbesteuer hat er sich nicht beschäftigt, weil sie sich 2020 gegenüber dem laufenden Jahr nicht ändern. Für die Familie Mustermann bleibt es damit beim Steuer- und Gebührenbescheid, den die WN-Redaktion mit 987,16 Euro errechnet hatte. Ein an anderer Stelle veröffentlichtes Beispiel kommt für die Herberner Familie Mustermann mit gleichen Ausgangsdaten zu einer Bescheidhöhe von 982,14 Euro. Einen WN-Leser veranlasste das zur Frage, warum er 5,02 Euro mehr bezahlen müsse. Grund ist, dass im Bescheid des Jahres 2020 nicht nur die neue Gewässerunterhaltungsgebühr für das Jahr 2020 zu entrichten ist. Es werden auch Beträge für die Jahre 2018 und 2019 nachgefordert. Das sind eben jene 5,02 Euro. Je nachdem, wo die Herberner wohnen, kann es für sie noch teurer werden. So zahlen die „Mustermanns“ an der Papenbrede 992,04 Euro. Denn hier ist der Wasserverband Horne zuständig, der deutlich höhere Kosten hat.

Die Mustermanns hoffen gerade auf einen milden Winter, weil sie als Selbstfeger Schnee schippen dürfen. Die Menschen an den Straßen, die von der Gemeinde gefegt werden, müssen etwas tiefer in die Tasche greifen. 2019 bezahlten sie für den laufenden Meter 1,73 Euro, im nächsten Jahr werden sie mit 1,86 Euro zur Kasse gebeten.