Die Zahnarzt-Ära Grote ist nach 70 Jahren beendet

„Herr Doktor, darf ich Sie zum Abschied noch einmal drücken?“ Diese Frage wird Dr. Peter Grote wohl nie vergessen. Denn sie zeigt wie besonders das Arzt-Patienten-Verhältnis ist. Und genau diese Frage ist es auch, die ihn mit einem weinenden Auge in den Ruhestand gehen lässt. Tränen der Rührung. Denn Abschied nehmen ist nie so ganz leicht. Mit seinem Abschied endet in Ascheberg gewissermaßen eine Ära. Die Grote-Ära.

Sie währte insgesamt 70 Jahre. Denn Peter hat seinerzeit das Erbe seines Vaters Dr. Theo Grote angetreten, als er sich 1982 an der Bultenstraße 3 selbstständig gemacht hat. Insgesamt hat er 40 Jahre als Zahnarzt gewirkt. „Und nicht einen Tag bereut“, verrät er. Denn der Beruf Zahnarzt hat ihn schon als Kind fasziniert. Er hat ihn ergriffen, seinen Traumberuf. „Und langweilig geworden ist es nie.“ Das Praxisleben birgt jede Menge Lustiges. „Und das obwohl ja der Zahnarztbesuch bei vielen mit Angst behaftet ist“, so der Doktor. Aber die hat er seinen Patienten immer nehmen können. Das Verhältnis zu diesen war stets besonders. „Viele Patienten kenne ich schon ein Leben lang, einige Senioren kommen bereits seit 70 Jahren zum Zahnarzt Grote. Erst zu meinem Vater, dann zu mir.“ Kurioses ist nie passiert. Der Arbeitsalltag war zumeist vom fröhlichen Miteinander geprägt. Logisch, hier übte ja ein Arzt seinen Beruf aus Berufung aus.

Obwohl Grote schon längere Zeit in Münster lebt, ist er in Ascheberg bestens verwurzelt. „Ich gehöre vielen Vereinen an, bin somit auch in der Freizeit hier unterwegs.“ Ob TuS Ascheberg, Bürgerschützen oder Kegelverein, um nur mal einige zu nennen. Ascheberg liegt ihm am Herzen. Genauso wie sein langjähriges Team. „Wir sind hier echt eine große Familie, die meisten Mitarbeiter sind schon viele Jahrzehnte bei mir.“ Ein eingespieltes Team sozusagen. Und all das wird ihn auch im Ruhestand immer wieder „nach Hause“ zurückkehren lassen. Denn Ascheberg ist seine Heimat. „Ich glaube, ich bin sogar der einzige Arzt, der hier in Ascheberg geboren wurde“, offenbart Peter Grote. Logisch, dass da der Abschied alles andere als leicht fällt. „Da gehe ich in der Tat mit einem weinenden und einem lachenden Auge.“ Langeweile wird auch in seinem neuen Lebensabschnitt ein Fremdwort bleiben. Die Enkelkinder, die vielen Hobbys, „ja und eben Besuche bei meiner Zahnarztfamilie.“ Das Arbeitsleben ist definitiv vorbei. Das übernimmt nun sein Nachfolger Dr. Henrik Röper und Kollegen. Der Abschied war berührend, herzliche Drücker inklusive.