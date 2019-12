Um 15.30 Uhr reichte er den Schlüssel „seiner Bank“ weiter, vier Stunden später zogen seine Begleiter mit ehrlichen Dankesworten und der Übergabe der Goldenen Verdienstnadel des Genossenschaftsverbandes den Schlussstrich unter die 28-jährige Vorstandzeit bei der Volksbank Ascheberg-Herbern. „Ich werde den Luxus Zeit genießen“, versprach Herbert Holzhinrich nach insgesamt 42 Jahren im Dienst der Genossenschaftsbank.

Abschiede werden oft von pathetischen und übertreibenden Reden begleitet. In Frenkings Festscheune passten die Redner sich dem Lebenswerk des gebürtigen Lüdinghausers an. „Wir sind gut unter deinem Schirm mitgeflogen. Deine Tür stand immer offen“, dankte Aufsichtsratsvorsitzende Gudula Maurer für ein menschliches Miteinander im Dienste der Kunden. Bürgermeister Dr. Bert Risthaus sprach von einer guten und erfolgreichen Zusammenarbeit. Gemeinsam habe man Träume vom Eigenheim wahr werden lassen und Platz für unternehmerisches Handeln geschaffen. Risthaus dankte für das soziale Engagement, das Mittel aus dem Prämiensparen möglich machten: „Diese großartige Hilfe wird weiter nötig sein.“ Der erste Bürger würdigte die Präsenz vor Ort, auch das persönliche Mitmachen im Musikschulverein und bei den Bürgerschützen.

Christiane Reher, die mit Oliver Heike künftig die Bank leiten wird, startete ihre Rede mit dem 21. August 2009 und dem Betriebsausflug nach Bad Bodenteich, einem Ort, der „zur Top drei der Orte gehört, wo man nicht gewesen sein muss.“ Abends sei dann getanzt worden, darin sei Holzhinrich Spitze. Nach den gemeinsamen Runden habe er gesagt: „Wer Vorstand werden will, muss auch tanzen können.“ Auf der Tanzfläche war es wie in der Bank: Mit einem begeisterten Herbert Holzhinrich könne man auf Tanz- und Bankenparkett lernen und weiterkommen. Der Unterschied: „Beim Tanzen liebt er den Roch‘n‘Roll, in der Bank ist es nicht ganz so wild.“ Holzhinrich könne Menschen begeistern und mitnehmen. Alle Worte fasste eine Nadel zusammen, die goldene Verdienstnadel des Genossenschaftsverbandes, die Dieter Schulz überreichte.

Holzhinrich dankte, dass es ihm der Beruf ermöglicht habe, Menschen glücklich zu machen. „Möglich war das nur im Team“, sagte der scheidende Vorstand, der auch klar benannte, warum er in der Bank immer volle Leistung bringen konnte: Frau Angelika hat die Arbeit mitgetragen. Die Familie wird nun stärker in den Fokus rücken. Die übernächste Generation machte sich schon bemerkbar.