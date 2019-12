Wer noch kurzfristig auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk ist, dem empfiehlt der Ascheberger Kunst- und Kulturverein „KuKADuH“ Karten für das Musikkabarett „Mistcapala“ mit dem neuen Programm „Wurst statt Käse“. Die Aufführung findet am 29. Februar (Sonntag) um 20 Uhr im Bürgerforum des Ascheberger Rathauses statt.

Musik allein ist den vier Herren von „Mistcapala“ in ihrem Programm „Wurst statt Käse“ zu wenig – obwohl sie allesamt hervorragende Instrumentalisten sind, die mühelos und multiinstrumental quer durch die Musikgenres kobolzen, heißt es in der Ankündigung des „KuKADuH“.

Armin Federl, Vitus Fichtl, Tom Hake und Tobias Klug aus Landsberg am Lech servieren ihre Musik als Dreingabe zu einem atemberaubenden Kabarettprogramm, in dem es nur im übertragenen Sinne „um die Wurst geht“. Freche Texte, überraschende Erkenntnisse, skurrile Szenen kommen da zustande, feinsinnig und fetzig, virtuos und verschroben, dezent und herzerfrischend originell, heißt es weiter.

Ob sie mit ihren Instrumenten an einem schweizerischen Grenzbeamten scheitern, oder sich in den Untiefen des banalen Lebens verheddern: Was herauskommt, ist oft bemerkenswert, meistens wunderbar schräg und immer zum Brüllen komisch, eine ganz eigene Art musikalischen Humors.

Die Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 18 Euro (Abendkasse 20 Euro / Mitglieder 16 Euro) und sind in Ascheberg bei Bücher Schwalbe und Tourist-Information Ascheberg, in Herbern bei Schreibwaren Angelkort, in Davensberg bei Lebensmittel Elbers oder online erhältlich.