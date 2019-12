Herbern -

Als Peter, Neffe des Naturheilpraktikers Jan Vosskämper (Kai Nienhaus), steht Simon Wesselmann in diesem Jahr bei der Laienspielschar Herbern zum ersten Mal auf den Bühnenbrettern in der Aula der Profilschule. In dieser Rolle gab der junge Mann am vergangenen Samstag bei der Generalprobe des plattdeutschen Theaterstücks „De Wunnerdoktor“ sein Debüt.