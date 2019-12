Erste Schritte zur „Schule 4.0“

Die gute alte Schultafel wird nach unten gezogen, ein großer Fernsehbildschirm kommt zum Vorschein. Wie von Geisterhand erscheint das Startbild eines Videos. Die Klasse 6c der Profilschule Ascheberg präsentiert das Ergebnis eines Projektes, das beim Aufeinandertreffen von Deutsch- und Kunstunterricht entstanden ist. Die „Schule 4.0“ erhält ein Gesicht.

Selbst bei einem Gedicht von Heinz Erhard bilden Buchstaben Wörter, und die wiederum Sätze. In diesem Fall ist „Überlistet“ aus der Feder des Schauspieler und Komikers Gegenstand des Projektes. Nun könnten Schüler die Zeilen auswendig lernen, lebendig wird das Gedicht aber erst im Kopfkino der Leser. Und „geweckt“ habe es die Mädchen und Jungen der sechsten Klasse mit digitaler Hilfe. Die i-Pads der Schule ermöglichten ihnen nicht nur die Recherche im Internet, die Suche nach lizenzfreien Bildern. Die technischen Helfer bieten auch Apps an, um etwa mit i-Movie oder Key-Note ein Gedicht zum Leben zu erwecken. Mit ihren Lehrerinnen Simone Lütkenhaus (Deutsch) und Regine Langendorf (Kunst) haben die Schüler das Ergebnis der Gruppenarbeit anschließend besprochen. Eine der Fragen war: Ist das Kunst? Wobei die Beiträge es allein beantworten, denn einen Winter vor der Tür zu spielen, als Video oder Foto aufzunehmen, ist Kunst.

Woher kennen die Sechstklässler den Umgang mit den Apps? „Das haben wir bei ITG gelernt“, berichtet Hannes. Eine Stunde Informatisch-technisches Gestalten hat in der Klasse fünf den Grundstein für den Umgang mit den Geräten gelegt.

Grundstein ist auch ein gutes Stichwort für Oliver Kasten , der das digitale Lernen an der Profilschule antreibt und begleitet: „Es wächst im Kleinen. Das Kollegium nimmt die neuen Möglichkeiten begeistert an.“ Basis ist ein funktionierendes W-Lan in der gesamten Schule. In allen Klassenräumen sind Fernseher zu finden, die sich problemlos über Apple TV mit mobilen Geräten verbinden lassen. Die Schule hat 64 i-Pads in Betrieb, pro Doppeljahrgang fünf/sechs, sieben/acht und neun/zehn stehen 20 Geräte zur Verfügung. Die Lehrer müssen die Geräte über einen Kalender im Vorfeld buchen. „Das wird immer schwieriger, weil der Bedarf, sie einzusetzen, deutlich gestiegen ist“, informiert Kasten. Besonders langfristige Projekte sind schwer zu planen.

Für die 6c ist klar, diese Form des Lernens würde sie gerne öfter nutzen. Schließlich sitzt in dem Klassenraum eine Generation, die auf die Frage, wer YouTube kennt, geschlossen die Finger hebt. Es sind Kinder, die in der digitalen Welt groß werden. Über die Schulserver wird ihr Spielraum im weltweiten Netz eingegrenzt. Der Klassenraummanager erlaubt es den Lehrern, auf alle Geräte zuzugreifen. Wo Kinder auf Entdeckungsreise sind, kommt es trotzdem manchmal zu Problemen. Sie werden besprochen und ausgeräumt. Selbstständiges Lernen beinhaltet auch, aus Fehlern klug zu werden. Die Sozialarbeiter der Profilschule, so Kasten, würden auf dem Weg zum digitalen Lernen mitgenommen.

Die Arbeit am Gedicht von Heinz Erhard macht auch deutlich, dass an der Profilschule eine heterogene Schülerschaft lernt. In den Gruppen bringen sich die Sechstklässler gegenseitig etwas bei. Und die Wahl der Apps ermöglicht den Kindern, sich zwischen bekannten Programmen und dem Aufbruch zu neuen Ufern zu entscheiden. Das ist Fordern und Fördern in der „Schule 4.0“.