Ein Lehrschwimmbad für Ascheberg

Der kleine Pool im Ascheberger Jagdschlösschen war bis ins Jahr 2018 hinein eine gefragte Adresse für Aquafitness und Kinderschwimmkurse. Das Konzept von Sonja Otte hatte sich etabliert und viele Teilnehmer aus angrenzenden Gemeinden kamen nach Ascheberg.

2001 hat Sonja Otte im Jagdschlösschen die ersten Aquafitnesskurse über die Volkshochschule angeboten. Der Zustrom zu den täglichen Kursen war rasant. Der Entschluss in die Selbstständigkeit zu gehen als Aquafitnesstrainerin, Aquapädagogin und Kinderschwimmtrainerin 2014 fiel daher leicht. Das neue umfassende Angebot erreichte Jung und Alt mit hoher Beliebtheit. Doch 2018 kam das Ende des Bades im Jagdschlösschen. Der Poolbereich musste dem neuen Gastronomiekonzept weichen.

Seit dem Bekanntwerden, dass es kein neues Bad im Jagdschlösschen geben wird, hat sich Otte nicht nur um Alternativen in anderen Orten bemüht, sondern hartnäckig an einer Möglichkeit in Ascheberg gearbeitet. Ihr Ziel: Ein Lehrschwimmbecken an der Herberner Straße in Ascheberg errichten zu können. Das Grundstück ist da, Architektenpläne mit einem fünf Mal zehn Meter Becken und der nötigen Sanitär- und Haustechnik-Räume sind gezeichnet, ein Investor für das Projekt ist gefunden, für die Sicherheit fehlt aber aktuell der Bürge. Und damit ist klar, was auf Ottes Weihnachtswunschzettel steht.

„Ein kleines geschlossenes Bad gibt vielen Teilnehmern eine ruhige Atmosphäre gezielt trainieren zu können ohne Störfaktoren von außen. Sie fühlen sich im geschützten Raum wohler, als während einer Kurseinheit im öffentlichem Badebetrieb.“ berichtet die Trainerin.

Aktuell sind die AquaVital-Angebote in privat geführten Lehrschwimmbecken und im Lüdinghauser Klutenseebad zuhause.

Das Team ist dem Klutenseebad in Lüdinghausen sehr dankbar, dort aktuell Trainingszeiten bekommen zu haben um Kindern das Schwimmen beizubringen.

Das Kursangebot umfasst heute alle Altersklassen. Baby-Kleinkinderschwimmen, Kinderanfangsschwimmen, Seepferdchenkurse und Technikkurse für sicheres Schwimmen sind nur eine feste Säule im AquaVital. Gesundheit und Wohlbefinden durch Aquafitness sorgen für volle Kurse. Das Wiederherstellen der körperlichen Fitness im Wasser durch bewegungstherapeutische Übungen ist nach Erkrankungen sehr gefragt. „Das wird in einer älter werdenden Gesellschaft nicht weniger, sondern mehr und nimmt einen hohen Stellenwert ein“, berichtet Otte. Der gesundheitsfördernde Aspekt durch Rehasport im Wasser rundet das Angebot ab.

In der Region werden immer mehr Schwimmbäder geschlossen oder Trainingsmöglichkeiten fallen weg. „Wo sollen unsere Kinder denn noch schwimmen lernen? Selbst in vielen Schulen verschwindet der Schwimmunterricht vom Lehrplan, da keine Kapazitäten in Hallenbädern zur Verfügung stehen“, äußert sich Otte. Und das hat Ihren Wunsch nach einem Lehrschwimmbecken in Ascheberg nur noch mehr verstärkt.

Durch einen Wirtschaftsprüfer durchgerechnetes Konzept, welches den wachsenden Bedarf aller Altersgruppen im Wasser abdeckt und durch ein geschultes qualifiziertes Team durchgeführt wird, lohnt es sich den Schritt in die Zukunft zu gehen mit der Errichtung einer Schwimmhalle in Ascheberg. „ Ich bin davon überzeugt, mit diesem Projekt eine Lücke in der Versorgung der Menschen zu schließen, und stehe fest zu dem Projekt und der Umsetzung!“ so die Aschebergerin. „Für viele Bürger ist die Bewegung im Wasser nicht nur Sport, sondern auch ein Ort, um Freunde zu treffen, in der Gruppe Spaß zu haben und sich austauschen zu können.“

Dass Otte ihr Projekt hartnäckig betreibt, zeigen die Tatsachen, dass neben Kita Grashüpfer und Rettungswache ein Grundstück an der Herberner Straße gefunden worden ist. Zudem hat Architekt Lothar Steinhoff schon konkrete Pläne gezeichnet. Es fehlen aber Personen, Unternehmen oder Vereine die helfen, das Finanzpaket für die nächsten 30 Jahre zu stemmen. „Aus vielen umliegenden Gemeinden kommen Bürger zu uns in die Kurse, ich könnte mir auch eine Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden um Ascheberg herum gut vorstellen. Gemeinsam können wir es schaffen die Versorgungskette zu schließen!“ so Otte. Wer mehr über das Projekt wissen will, wendet sich an Sonja Otte, AquaVital, Sonja.o@gmx.net.