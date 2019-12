Der Raum macht die Musik: Beim Weihnachtseinkauf plätschert das „Winter Wonderland“ im Hintergrund an den Menschen vorbei. In der eher andächtigen Atmosphäre der St. Lambertus Kirche erreicht es die Herzen, entfaltet die Melodie ihre ganze Magie. Durchatmen, von der „weißen Weihnacht träumen“ und die „Stille Nacht“ in einer poppigen Varianten singen.

Zwei Engel verkündeten am Sonntagabend das Kommen des Jesuskindes: Die „Two Angels“ hatten zum Weihnachtskonzert in die Pfarrkirche geladen. Rund 100 Zuhörer begrüßten die Aschebergerin Birgit Niehaus und Sandra Thürasch aus Soltau, die seit 20 Jahren die „Two Angels“ bilden. Ihre erste gemeinsame CD war ein Weihnachtssampler, eine Zusammenstellung ihrer Lieblingsweihnachtsstücke. So wie die CD war auch das Konzert: Eine Mischung aus bekannten Liedern dieser unvergleichlichen Jahreszeit, aber auch von unbekannten Stücken. Mal Ballade zum Zuhören, dann Popiges zum Fingerschnipsen, immer vorgetragen von zwei Frauen, die trotz der räumlichen Distanz harmonisch mit wunderschönen Stimmen Weihnachtsgefühle in die Kirche tragen.

Beim eigenen Song „My Christmas Time“ ist auch zu hören, dass Birgit Niehaus als Sängerin einer Rockband groß geworden ist, das Tempo zieht an, um am Ende bei der „Stillen Nacht“ wieder getragener zu werden. Am Ende spenden die Besucher gerne in den Klingelbeutel.