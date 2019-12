Landjugend und das Dorf beschenken Kinderwohngruppen

Begleitet von Nikolaus und Christkind löste der Ascheberger Landjugendvorstand jetzt ein Versprechen ein. Er machte sich auf den Weg in die Ascheberger Kinder- und Jugendwohngruppen, um die Geschenke von vielen großzügigen Spendern zu verteilen. Anlass war die Aktion „Wünsch dir was!“, die die Katholische Landjugend Bewegung Ascheberg dieses Jahr erstmals ins Leben gerufen hatte.

Mit Hilfe der Landjugendlichen hatten die Wohngruppenkinder zu Beginn der Weihnachtszeit ihre Wünsche auf Sterne geschrieben und bei Getränke Hölscher an einen Weihnachtsbaum gehängt. Wer wollte, hatte die Möglichkeit, einmal Christkind zu spielen, sich einen Wunsch abzuhängen und diesen dann zu erfüllen.

Am Sonntag war dann große Bescherung, als die Landjugend 43 Geschenke an insgesamt fünf Wohngruppen verteilte. Die Freude war nicht nur bei den Kindern groß. Auch die Verteiler grinsten über das ganze Gesicht, als sie in die vielen strahlenden Kinderaugen blickten. Fragen wie „Bist du etwa der echte Nikolaus? Du hast ja gar keinen Bart“, wurden prompt aus dem Weg geräumt. Denn der Nikolaus alias Johannes Adamczyk , erster Vorsitzender der KLJB, hatte sich zu Weihnachten extra schick gemacht und für die Kinder rasiert. Das Christkind Sara Küter, Wart für kirchliche Belange in der Landjugend, sollte ihren Engelskollegen im Himmel ein riesiges Dankeschön von den Kindern ausrichten. Diese bedankten sich jedoch so laut, dass jeder Engel im Himmel es hätte hören können. Eine Wohngruppe bedankte sich zudem noch mit einem kleinen Ständchen und plötzlich sangen alle gemeinsam „In der Weihnachtsbäckerei“, wobei keine Strophe fehlen durfte.

Besonders erfreut ist die Landjugend über die große Annahme der Aktion. Es wurden in weniger als einer Woche alle Sterne abgegangen und bis auf einen Wunsch auch alle Geschenke wieder zurückgebracht. Da aber niemand an Weihnachten leer ausgehen soll, fanden die Jugendlichen noch einen spontanen Geschenkeerfüller in ihren eigenen Reihen.

Die Nachwuchsorganisation plant die Aktion im nächsten Jahr zu wiederholen und dann vielleicht noch mehr Wünsche an den Baum zu hängen. Anregungen, wem man zu Weihnachten noch eine Freude mit der Aktion machen kann, nimmt der Vorstand gerne entgegen. „Ein großes Dankeschön unseres Vereins geht an alle Spender, die die weihnachtliche Botschaft der Nächstenliebe in die Tat umgesetzt haben“, sagte Adamczyk.