Hospizgruppe gibt dem Sterben mehr Leben

Ihre Arbeit ist mit keinem Geld dieser Welt zu bezahlen. Denn das, was diese Menschen tun, ist eine wahre Herzensangelegenheit. Einer, der sie ehrenamtlich nachkommen. Und das nunmehr seit 20 Jahren. Denn so lange besteht die Hospizgruppe Ascheberg. Seit der Gründung hat sich sehr viel getan, doch eines ist immer gleichgeblieben. „Unsere Intention. Wir wollen Angehörige und Betroffene begleiten“, sagt Elly Mangels , die der Gruppe seit etwa 15 Jahren angehört. Barbara Weinhold ist es zu verdanken, dass diese Gruppe in Ascheberg ins Leben gerufen worden ist. „In Großbritannien war ein Hospiz immer Gang und Gebe, nur hier, da gab es das nicht“, erzählt die gebürtige Engländerin.

Bei einem KFD-Treffen kam dann der Stein ins rollen. Die Hospizgruppe Ascheberg wurde gegründet. Dabei wählten Weinhold und ihre Mitstreiter, zu den Gründungsmitgliedern zählten seinerzeit Beate Hefner, Thea Venschott, Gudrun Welzel, Hildegard Rellmann, Josef Hegemann und Brian Jones, bewusst nicht die Vereinsform. „Wir wollten nah am Menschen sein und nicht von der Bürokratie aufgefressen werden“, begründet Weinhold diesen Schritt. Klar, würde der heute neunköpfigen Gruppe als Verein Gelder zustehen. „Aber wir werden in allen drei Ortsteilen von Bürgern unterstützt“, bedankt sich Mangels an dieser Stelle.

In diesem Jahr wurde das Projekt Kindergarten goes Hospiz im St. Lambertus Kindergarten durchgeführt, 2020 geht die Hospizgruppe dann nach Davensberg in den St. Anna Kindergarten Foto: tani

Gerade erst hat sich die Hospizgruppe noch einmal neu strukturiert. „Wir sind jünger geworden“, sagt Mechthild Maurer, die nun mit Elke Overmeyer das Amt der offiziellen Ansprechpartner von Weinhold übernommen hat. Die wiederum sagt ganz klar: „Ich bleibe, denn die Arbeit mit Menschen ist mir ein echtes Anliegen.“ Nadine Maschner, Anna Ruttscheid und Ulrike Est sind ebenso wie Inge Sanders nach und nach dazugestoßen. Natürlich ist die Arbeit, die sie hier leisten, kein Spaziergang. „Aber sie gibt einem viel, denn man bekommt viel zurück“, macht Maurer deutlich.

Die Arbeit hat sich im Laufe der Jahre verändert. Dadurch dass das Palliativnetz

Mechthild Maurer. Foto: tani

gegründet wurde, können sich die Damen komplett auf die Arbeit am Menschen konzentrieren. „Sonst haben wir auch viele beratende Tätigkeiten durchgeführt“, so Weinhold. Das übernimmt jetzt das Netzwerk des Kreises Coesfeld. Der Hospizgruppe spart das wertvolle Zeit. Zeit, die sie Menschen schenken können, die sie benötigen. Oder um es anders auszudrücken: Dem Sterben mehr Leben geben.

„Schade nur, das man uns oftmals erst so spät kontaktiert. Da würden wir uns wünschen, dass das eher passiert“, so Mangels. „Denn wir wollen entlasten und ob man es jetzt glaubt oder nicht, uns macht man damit eine Freude, wenn wir helfen dürfen“, betont Overmeyer. Die Frauen sind alle ausgebildete Trauerbegleiter, Overmeyer zusätzlich Trauerbegleiter für Kinder. „Wir haben also gelernt, Erlebtes da zu lassen“, erklärt Mangels. Gespräche über ihre Arbeit werden niemals „draußen“ geführt. „Wir führen sie in der Gruppe, deshalb treffen wir uns regelmäßig. Und wir achten auf uns

Elke Overmeyer. Foto: tani

selber. Jede Begleitung ist anders und nicht immer ist jeder in der Lage dazu, eine durchzuführen, wenn er zum Beispiel zu Hause selber viel Stress hat.“ Die Grundvoraussetzung für die Arbeit: Feingefühl und Empathie. Mit ihrer Arbeit will die Gruppe das Thema Tod enttabuisieren. „Wir sind ganz einfach Menschen, die anderen helfen wollen“, sagt Mangels und Weinhold fügt hinzu: „Wir haben kein Büro, keine Sprechzeiten, aber wir haben ein Telefon mit Anrufbeantworter auf den man jederzeit sprechen kann und wo zeitnah zurückgerufen wird.“

Die Hospizgruppe hat im Laufe der Jahre viele neue Wege beschritten. Sie hat ihr Netzwerk ausgebaut, macht viel Öffentlichkeitsarbeit, etwa mit Ständen bei öffentlichen Veranstaltungen, sowie mit Projekten wie „Kindergarten goes Hospiz.“ Mitstreiter sind willkommen und können sich bei Mechthild Maurer ( ✆ 0 25 93/ 6 01 91) oder Elke Overmeyer ( ✆ 0 25 99/22 69) melden.