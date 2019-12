Im Juli 2020 geht es ins Ferienzentrum Rauenstein. „Da waren wir noch nie“, sagt Elly Wagemann . Auch für sie wird sich dabei einiges ändern. Viele Jahre war sie als Kochfrau beim Ferienlager der Pfarrgemeinde St. Lambertus eine feste Größe. Eine Arbeit, die ihr immer viel Spaß gemacht hat. „Und der ich natürlich deshalb auch treu bleibe“, erzählt die Aschebergerin lächelnd.

Doch im nächsten Jahr fährt sie sozusagen zweigleisig. Denn sie bildet mit Nicol Leon Ruhmöller das Lagerleiterteam. „Ich unterstütze ihn bei den Abläufen, denn die kenne ich ja alle. Ich bin seit acht Jahren als Kochfrau dabei, da bekommt man eine ganze Menge mit“.

In ihrer neuen Funktion geht sie allerdings im Sommer auch mit auf Vortour. „Wir waren da ja noch nie, also ist es wichtig, sich vorzubereiten.“ Ein Highlight für die Reise vom 11. bis zum 25. Juli 2020 kann sie jedoch schon nennen: „Wir haben ein Schwimmbad direkt vor Ort, denn es gehört zur Anlage. Die ist übrigens auch echt toll, sie ist aufgemacht wie ein Hobbit Dorf.“

Die Vertreter der Kirchengemeinde freuen sich über das Zusatz-Engagement. Denn es ist nicht einfach, Menschen zu finden, die Verantwortung übernehmen. So stand das „Ministrantenferienlager“ vor einiger Zeit sogar schon vor dem Ausfall, ehe Georg und Sabine Küter es übergangsweise betreuten.

110 Kinder im Alter von neun bis 14 Jahren dürfen dort zwei unbeschwerte Wochen verbringen. Elly Wagemann freut sich schon: „Auf den Aufenthalt, auf die neue zusätzliche Aufgabe, „und auf die Küche, denn meinem Küchenteam bleibe ich treu.“ Gemeinsam mit Sohn Daniel, Karin Wildförster und Anja Baron-Brink sorgt sie da für das leibliche Wohl der Kinder und des 20-köpfigen Leiterteams.

Wer mit möchte, kann sich ab sofort für den Ferienspaß in Rauenstein anmelden. Anmeldeformular zum Download befinden sich auf der Homepage der katholischen Kirchengemeinde im Menü unter „Gruppen & Vereine“, Ascheberg. Bis zum 8. Februar muss es ausgefüllt und unterschrieben in den Briefkasten der Tanzwerkstatt Ruhmöller, Lüdinghauser Straße 38, in Ascheberg eingeworfen werden.