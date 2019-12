Besinnung in hektischer Zeit

24 Fenster sind beim lebendigen Adventskalender geöffnet worden. „Und dabei war jedes Fenster so unterschiedlich wie die Gastgeber selbst“, freut sich Pastoralreferent Tobias Kettrup , dem die federführende Organisation oblag, über den bunten Strauß der dadurch bei der Veranstaltungsreihe zusammengekommen ist. Ja, es war eine gelungene Auflage. „Und die Beteiligung war bestens. Wir hatten keine Probleme, alle Fenster zu vergeben. Ganz im Gegenteil“, sagt Kettrup.

Neben Bewährtem gab es auch Neues. Auf der Sandstraße zum Beispiel. Da hatten Josef und Elisabeth Raters erstmals zum lebendigen Adventskalender eingeladen. Entstanden war die Idee unter den Nachbarn. Und (natürlich) waren sie dann auch alle da.

Doch Raters hatten für ihr Fenster die „Werbetrommel“ gerührt. Da kam dann auch der Stammtisch. Zu dem gehört Lutz Walter. Er habe zwar nicht jede Veranstaltung besucht, „aber drei Stück waren es“. Dabei konnte er sich einen Überblick verschaffen. Bei der Caritas ist er gewesen, „denn das ist unmittelbare Nachbarschaft“, betont Walter. Es hat ihm gut gefallen, allerdings war für ihn dabei auffällig, das fast gar keine Kinder da waren.

Doch auch speziell für Jugendliche gab es in diesem Jahr Veranstaltungen. „Da allerdings war der Erfolg nicht so groß wie erhofft“, so Kettrup. Aber aufgeben komme nicht in Frage.

Manni Hölscher und Jan, der Enkel von Josef und Elisabeth Raters, untermalten das Treffen an der Sandstraße musikalisch. Foto: Tina Nitsche

Kinder wurden jedoch häufig gesichtet. Vor allem am 22. Dezember. Da hatten die Ascheberger Blaskapelle und der Löschzug Ascheberg ein Fenster geöffnet. Mit dabei war auch Lutz Walter. „Als Mitglied der Feuerwehr ist das selbstverständlich“, sagt er.

Anja Mersmann schaffte es in diesem Jahr nur zu Familie Raters. „Arbeitstechnisch war da leider nicht mehr drin“, räumt sie ein. Sie findet die Idee des lebendigen Adventskalenders richtig gut: „Denn diese besinnliche halbe Stunde macht die ansonsten doch stressige Zeit irgendwie weihnachtlich.“

Auch Gerlinde Frye hat es in diesem Jahr nur zu einem Türchen geschafft. Zur Feuerwehr. „Es ist eine richtig schöne Idee. Diese halbe Stunde verschafft einem eine kleine weihnachtliche Verschnaufpause im hektischen Alltag.“ Auch Uli Wacker ist zur Feuerwehr gekommen: „18 Uhr klappt beruflich in der Woche nicht bei mir. Aber es später zu legen, wäre irgendwie auch keine Option, dann kommen keine Kinder.“ Er mag den lebendigen Adventskalender sehr. „Schade nur, dass man zu wenig Zeit hat oder sich zu wenig Zeit nimmt“, bedauert er.

Jedes Türchen war unterschiedlich. Bei Raters spielte nicht nur Musik eine Rolle, sondern es wurde von Elisabeth Raters auch eine weihnachtliche Geschichte vorgelesen. Foto: Tina Nitsche

Der lebendige Adventskalender ist bei den Menschen gut angekommen. In diesem Jahr gab es Veranstaltungen in Ascheberg und Davensberg. „Herbern ist nur alle zwei Jahre dabei und mischt somit im nächsten Jahr wieder mit“, erklärt Tobias Kettrup. Die Fenster 2019 sind nun alle geöffnet. Die Bilanz: „Es ist richtig gut gelaufen. Jedes einzelne Fenster barg eine Überraschung. Und jeden Abend konnte man sich auf etwas anderes freuen“, so Kettrup abschließend.