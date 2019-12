Der Besuch kam genau zur richtigen Zeit: Romina Czekalla und Jennifer Olbrich hatten den Rettungswagen gerade rückwärts in die Fahrzeughalle der Rettungswache an der Lüdinghauser Straße eingeparkt, da fuhr das Dankeschön-Trio des Kreisverbandes Coesfeld vor. Präsident Konrad Püning, Vize Lisa Stremlau und Kreisvorstand Christoph Schlütermann dankten für die Arbeit an den Feiertagen und den Einsatz während des gesamten Jahres. Über die Funkanlage hatte das Trio mitbekommen, dass im Kreisgebiet einiges los war.

In einem Jahr wird die Heiligabendrunde die Kreis-Delegation an die Herberner Straße führen. In der neuen Rettungswache werden sie dann von einer größeren Runde empfangen werden. „Wir werden dort zwei Rettungswagen stationieren, einer wird 24 Stunden besetzt sein, einer jeden Tag zwölf Stunden“, informierte Schlütermann über das Aufstocken des Rettungsdienstes in der Gemeinde. Damit sei Ascheberg vergleichsweise gut aufgestellt.

Der DRK-Kreisverband werde seine Fahrzeugflotte auf 15 Rettungswagen vergrößern. Wenn die neue DRK-Wache noch nicht fertig sei sollte, gebe es in Lüdinghausen einen Übergangsplatz, so Schlütermann. Auch personell sieht sich der Kreisverband gut aufgestellt. Die beiden Einsatzkräfte in Ascheberg haben sich zu Notfallsanitäterinnen ausbilden lassen. „Damit haben wir durch die Hilfe des Kreises früh begonnen. Das zahlt sich jetzt aus“, dankte Schlütermann. Auch das neue Ausbildungsangebot werde qualitativ und quantitativ (150 Bewerbungen) gut angenommen.

Czekalla und Olbrich leisten in Ascheberg eine Zwölf-Stunden-Schicht. „Das ist besser als den Tag in drei Mal acht Stunden aufzuteilen“, erklärte Olbrich. Czekalla ergänzte, dass eine „24-Stunden-Schicht in Ascheberg vielleicht geht, aber in Lüdinghausen würde das an die Grenzen führen.“ Jährlich werden von der Nordkirchener Straße 1500 bis 1600 Einsätze gefahren.