Nach dem Hochamt auf ein Bierchen

Artensterben gibt es nicht nur in der Tier- und Pflanzenwelt, auch im menschlichen Miteinander gibt es Entwicklungen, die zum „ Aussterben“ von Clubs und Vereinen führen. So hat sich der Trend „weg vom Frühschoppen nach dem Hochamt“ fortgesetzt. Nicht so bei dem Stammtisch, der sich seit 50 Jahren nach jedem Hochamt in der St.Lambertus-Kirche an Sonn- und Feiertagen zum Gedankenaustausch trifft. Da die Gaststätten rund um die Kirche dem gerade beschriebenen Artensterben zum Opfer gefallen sind, kehren die Stammtischbrüder in die Pizzeria „La Piccola“ ein. Hier werden sie herzlich aufgenommen. Seit Dezember 2015 treffen sich die Kirchgänger in den Gasträumen an der Bultenstraße, bei schönem Wetter gerne auch im Biergarten.

Angefangen hat alles am 26. Dezember 1969 mit einem verlängerten Frühschoppen in der Gaststätte Hillmann. Seitdem wird an jedem zweiten Weihnachtstag ein kleines Jubiläum gefeiert, bei runden „Geburtstagen“ auch mal etwas üppiger.

Als die Gaststätte Hillmann im April 1990 die Türen schloss, stand der Wechsel zur Gaststätte Burghof Schulte-Strathaus an. Doch auch dieses Lokal schenkte schon bald keine Getränke mehr aus. So wechselten die Freunde 1995 zum „Goldenen Stern“ Hattrup-Bultmann. Nach 20 Jahren war auch hier Schluss und seit 2015 geht der Weg zu „La Piccola“. Das Clubschild aus der Gründerzeit hat bisher alle Umzüge unversehrt überstanden.

Nicht glücklich waren die Stammtischbrüder in 1996 über die Verlegung des Hochamtes von 10 Uhr auf 10.30 Uhr. Umso erfreuter waren sie über die Rückverlegung auf 10 Uhr im Jahr 2018.

Die Aktivitäten beschränken sich aber nicht nur auf den Frühschoppen. Die Ehefrauen und Partnerinnen sind immer dabei, wenn beispielsweise die Mitglieder zu runden Geburtstagen eingeladen werden, aber auch wenn Maifahrten, Adventsabende und Weihnachtsmärkte anstehen. Die angeregten Unterhalten beim Frühschoppen nehmen eine große Bandbreite ein, vielfältig wie die ehemaligen Berufe sind auch die Themen wie Fußball, Landwirtschaft und lokale und Welt-Politik. Extreme Parolen haben in dieser Runde keinen Platz.

Die Jubiläums-Feierlichkeiten erstrecken sich im Wesentlichen auf zwei Veranstaltungen, einmal wurde am zweiten Weihnachtstag in reiner Männerrunde gefeiert. Im Laufe des Januars 2020 ist ein besonderer Tag mit Ehefrauen und Partnerinnen vorgesehen.

Der illustren Runde gehören als Mitglieder an: Vorstand Ewald Dornhegge, Theo Hattrup und Hubert Feldmann, weiter Theo Bernsmann, Albert Dertmann, Franz Dornhegge, Theo Högemann, Dr. Wolfgang Mensing und Heinz Steinhorst.