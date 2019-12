Lustspiel glänzt auch als Musikrevue

Als Cliff Richard die roten Lippen besungen hat, wurde in Davensberg sicher noch plattdeutsch geflirtet. Auf eine besondere Zeitreise in die 60er Jahre nimmt die Davensberger Burgturmspielschar ihre Gäste in diesem Winter mit. Auf der Turnhallen-Bühne präsentieren die Laienspieler „Charleys Tante“, ein musikalisches Lustspiel von Stephanie Schimmer. Herausgefordert von einer Mischung aus plattdeutschem Witz, Verwechslungskomödie und Musikrevue kommt gar nichts laienhaft daher. Das besondere Stück nach dem Original von Brandon Thomas wurde bei der Premiere am Samstagabend von der kleinsten Geste über ein wechselhaftes Bühnenbild bis zum großen Technikeinsatz hochprofessionell präsentiert. Der Mut, zu neuen künstlerischen Ufern aufzubrechen, forderte großem Applaus heraus.

Punktgenaue Darsteller verschmelzen mit ihren Charakteren

Auf der Bühne sprechen, gestikulieren, singen und tanzen sich acht Akteure punktgenau durch das Lustspiel. Die Rollen sind perfekt besetzt, ob es nun die Dauerstudenten Charley (Sascha Horstkötter) und Gustav (Felix Patzelt) sind, die Petticoat-Schwestern Elfi (Claudia Horstkötter) und Sophie ( Anna-Lena Eickholt ), Hausdiener Keller (Berthold Beckendorf), Onkel Gabriel (Frank Neve), Sittich (Martin Bouma) oder Donna Gabriela (Annegret Börtz). Mit ihrer Erfahrung hauchen die Schauspieler ihren Figuren nicht nur Leben ein. Das einmal entworfene Rollenbild wird konsequent durchgespielt. Fast macht es den Eindruck, als würden sie mit jeder Minute tiefer ins Studenten- oder Dienerleben eintauchen und mit den dargestellten Charakteren verschmelzen.

Gefeierte Premiere der Davensberger Burgturmspielschar 1/6 Woher soll so schnell eine Tante kommen fragen sich Student Charley (Sascha Horstkötter), Hausdiener Keller (Berthold Beckendorf) und Student Gustav (Felix Patzelt). Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Hausdiener Keller (Berthold Beckendorf) besingt die spanischen Augen der argentinischen Tante (Frank Neve). Foto: Heitbaum

Zwischendurch wird das plattdeutsche Theaterstück zur Musikrevue, hier mit Sascha und Claudia Horstkötter. Foto: Heitbaum

Charleys Tanten (Annegret Börtz und Frank Neve) haben es Sittich (Martin Bouma) wegen der Rindermillionen angetan. Foto: Heitbaum

Hausdiener Keller (Berthold Beckendorf) nimmt die echte Charleys Tante (Annegret Börtz) ins Visier. Im Hintergrund Frank Neve, Felix Patzelt und Sascha Horstkötter. Foto: Heitbaum

Aufgemischt werden sie durch die Liebe. Fürs Date mit den Petticoat-Schwestern benötigen die lebensfreudigen Studenten den Besuch von Charleys Tante. Weil sie aus Argentinien kommend auf dem Weg vom Flugplatz Ottibotti nach Damich – Annegret Börtz und Angela Patzelt haben das Stück angepasst – Probleme hat, springt Onkel Gabriel ein. Der liebestolle Hausdiener und Sittich sind gleich in die stattliche Dame verschossen, vor allen Dingen, weil sie mit argentinischen Rindern Millionen gemacht hat.

Das Team hinter den Kulissen Nicht nur das Darsteller-Ensemble auf der Bühne, sondern auch das Team hinter den Kulissen trägt zum Premierenerfolg bei.Regie: Sascha Horstkötter, Susanne Fuhrmann, Souffleusenteam: Rita Bolle, Ursula Roholl, Rosi König, Bühnenbauer: Lucas Naber, Dieter Trautmann, Ingo Taubitz, Andre Papenbrock, Werner Papenbrock, Frank Brechmann, Dominic Hönes, Jürgen Koch, Robin Koch, Franz König, Florian König, Niklas Pieper, Melina Grube, technische und musikalische Effekte: Marco Böckenbrink, Requisite, Kostüme, Maske: Angela Patzelt, Lissy Taubitz, Anna Grube, Andrea Bentlage, Melanie Papenbrock, Manuela Leibold, Thekenteam: Ingo Hömann und Helfer, Karten-(Vor-)Verkäufer: Anna-Lena Eickholt, Aileen Kock, Julia Hömann, Jil Grube, Saskia Schürmann, Cedric Bouma, Lukas Eickholt, Jonas Patzelt, Technik beim Vorverkauf: Dirk Elvering, Ingo Taubitz. ...

Aussteigen aus Zeitkapsel fällt Publikum schwer

Komische Situationen, garniert mit plattdeutschen Pointen sind aber bei diesem Winterspaß nicht alles. In jedem der drei Akte werden Hits von damals geboten: Eingesungen von den Protagonisten in einem Selmer Tonstudio, werden sie auf der Bühne tonlos und tänzerisch gekonnt vorgetragen. Das Publikum greift den Takt der Musik gerne zum Mitklatschen auf und steigt so in die Zeitkapsel Richtung 1960er Jahre ein. So fällt es den Besuchern am Ende schwer, den letzten Vorhang tatsächlich als Schluss hinzunehmen. Das Buhlen um die Mädels und Charleys Tante hätte gerne in eine vierte Runde gehen können. So hat sich für die Burgturmspielschar harte Arbeit gelohnt, denn mit dem Einsingen der Hits haben die Akteure schon im Sommer begonnen.