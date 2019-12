Ja, es war Liebe auf den ersten Blick. Damals, als sich Günter Klaverkamp und seine Frau Hildegard, geborene Gehrmann, das erste Mal begegneten. Und an dieser Liebe hat sich „bis zum heutigen Tag nichts geändert“, sagt Günter Klaverkamp. 60 Jahre gehen die Klaverkamps ihren Weg schon gemeinsam. Am 30. Dezember 1959 segelten sie im Dom zu Münster in den Ehehafen, wo sie heute immer noch ankern. Glücklich. Da stellt sich natürlich die Frage nach dem Erfolgsrezept. Die Zutaten dafür sind einfach: „Miteinander reden und einander vertrauen“, verrät das Jubelpaar.

Arbeit prägt den Alltag – in Familie und Berufsleben

Hildegard, die aus Ostpreußen stammt, war über all die Jahre für ihre Familie der Fels in der Brandung. Und das trotz reichlich viel Arbeit. Denn die prägte das Leben der Eheleute. Sie hat die Söhne Norbert, Michael und Thomas großgezogen, nebenher Haushalt und Co. gemanagt und ihrem Mann den Rücken freigehalten. Auch der war im Dauereinsatz. Als Estrichleger hat er sich in Ascheberg einen Namen gemacht. Seine Arbeit hat er mit Begeisterung verrichtet. „Selbst mit 70 Jahren, als er längst in Rente war, konnte er nicht ohne“, so seine Frau. Entspannung fand das Diamantpaar beim Tanzen und beim Sport. „Für meine Frau war Turnen immer ein Muss“, erzählt Günter Klaverkamp lächelnd. Turnen beim TuS Ascheberg, dem beide angehören und mehr als verbunden sind. Schon viele Jahre.

Hobbys gilt viel Hingabe

Günter ist überdies passionierter Angler und besticht beim Angelverein Ascheberg durch sein Engagement sowie auch durch sein handwerkliches Geschick. Unterdessen hat seine Hildegard das vielfältige Vereinsleben bei den Landfrauen genossen. Langeweile war somit bei den Klaverkamps ein Fremdwort. Und trotz all der Aktivitäten war das Familienleben für sie immer das Wichtigste in ihrem Leben. Heute sind die drei Söhne zwar erwachsen. „Aber da gibt es ja die drei Enkelkinder“. Die wie auch die Söhne und Schwiegerkinder gratulieren natürlich zur Diamanthochzeit. Schließlich ist ein solches Ereignis gerade in der heutigen Zeit längst nicht mehr selbstverständlich. Für die Klaverkamps schon.

Denn bei ihnen wie gesagt war es Liebe auf den ersten Blick, als sie sich zum ersten Mal begegneten. Wünsche haben die Beiden nur einen: Gesundheit und noch viele gemeinsame Jahre.