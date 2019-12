Mehrere Einbrüche – die Polizei prüft, ob es sich um eine Serie handelt – ereigneten sich in Ascheberg. Unbekannte sind am Sonntag in ein Haus am Bonhoefferweg eingebrochen. Sie hebelten zwischen 11 Uhr und 20.15 Uhr die Terrassentür auf. In einem weiteren Haus auf dem Bonhoefferweg hebelten Unbekannte zwischen Samstag, 8 Uhr, und Montag, 10 Uhr, ebenfalls eine Terrassentür auf. Ein Zeuge beobachtete eine männliche Person mit blonden Haaren. Sie soll eine Daunenjacke getragen haben. Ungebetenen Besuch hatte auch der Bewohner einer Wohnung an der Straße „Schlingermanns Hof“. Am Sonntag zwischen 17.50 und 23.05 Uhr hebelten sie das Küchenfenster auf. Auch in die Nachbarwohnung drangen unbekannte Täter zwischen dem zweiten Weihnachtstag, 6 Uhr, und Montag, 12 Uhr, durch die Terrassentür ein. Auf der Friedrich-Press-Straße gelangten unbekannte Täter in zwei Doppelhaushälften ein. Sie kamen zwischen Sonntag, 10.30 Uhr, und Montag, 8.55 Uhr. Derzeit steht noch nicht fest, was die Täter mitgenommen haben. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter ✆ 0 25 91/ 79 30 bei der Polizei zu melden.