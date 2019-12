Gemeinde hat Kraft und Entschlossenheit

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, nun gebe ich Ihnen schon zum elften Mal – aber auch letztmalig – den gewohnten Jahresrückblick.

Wenn auch der eine oder andere „Stolperstein“ die Umsetzung von Planungs-, Bau- und Investitionsvorhaben verzögert hat, so ist es dennoch erfreulich, dass wichtige Projekte abgeschlossen werden konnten oder kurz vor der Fertigstellung stehen. Hilfreich bei allem Erreichten war und bleibt es weiterhin, dass unsere Gemeinde finanziell sehr gut aufgestellt ist. Nachfolgend einige „Highlights“ aus dem Jahr 2019 in der üblichen Kurzfassung:

► Die Erweiterung des Davensberger Feuerwehrhauses konnte im August im feierlichen Rahmen eingeweiht werden. Das neue Feuerwehrgerätehaus Ascheberg ist weitgehend fertiggestellt und wird im Frühjahr 2020 offiziell mit einem Festakt in Betrieb gehen. In diesem Rahmen wird auch das im Oktober beim Hersteller abgeholte „Tanklöschfahrzeug 4000“ für den Löschzug Ascheberg offiziell übergeben.

► Die Bauarbeiten für den Aus- und Umbau der Aula in Herbern zu einer multifunktionalen Schul- und Kultureinrichtung sind im Oktober angelaufen.

► Die KiTa „Grashüpfer“ ist in den Neubau an der Herberner Straße gezogen. In den dadurch frei gewordenen provisorischen Räumen an der Profilschule befinden sich nun vorübergehend zwei Gruppen der neuen „Mirjam-KiTa“, bevor sie ihr endgültiges Domizil in einem Neubau am Hoveloh bekommen wird.

► Nach der notwendigen erneuten Durchführung eines Bieterverfahrens steht nun die HIT-Handelsgruppe als neuer Lebensmittelvollsortimenter für Ascheberg fest. Grundstücks- und planungsrechtlich werden gerade alle Voraussetzungen für die baldige Umsetzung dieses zentralen Entwicklungsprojektes erfüllt.

► Zur schadstoffarmen Mobilität des Verwaltungspersonals wurden drei E-Bikes angeschafft. Die Auslieferung eines bestellten Elektro-Pkw wird Anfang des neuen Jahres erfolgen.

► Das Neubaugebiet „Königsallee“ in Ascheberg ist fast vollständig bebaut und „Im Hemmen“ in Davensberg sind die ersten privaten Neubauten entstanden. Die bauliche Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes „Südkamp“ in Herbern ist abgeschlossen und die Erweiterungen am „Hattrupweg“ in Ascheberg sind im Gange.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich bin mir sicher, dass in unserer Gemeinde auch die zahlreichen großen Themen und Projekte der kommenden Jahre – wie etwa zur Digitalisierung, zur Mobilität und dem Klimaschutz sowie die Zusammenfassung der Profilschule am zentralen Standort in Ascheberg oder ein neues Feuerwehrgerätehaus in Herbern – erfolgreich umgesetzt werden können, denn unsere Gemeinde hat hierfür die notwendige Kraft und Entschlossenheit.

Dass bei uns ein so gutes Miteinander mit vielfältigem Engagement in Vereinen und Gruppen gelebt wird, ist vielen Menschen zu verdanken. Als Zeichen der Dankbarkeit konnte ich in diesem Jahr vielen von Ihnen die neue Ehrenamtskarte überreichen.

Ich wünsche Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger, mit Ihren Familien auch im Namen des Gemeinderates und meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Jahr 2020 alles Gute, Gesundheit, Zufriedenheit und Gottes Segen!