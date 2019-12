Aller guten Dinge sind drei, sagt der Volksmund. Das gilt seit dieser Theatersaison für den „Wunnerdoktor“. Nach 1970/1971 und 1983/1984 praktiziert er aktuell zum dritten Mal in Herbern. Trieb er anfangs mit Bürgermeister und Co. sein Unwesen im Saal Tergeist/Strunk, mischt er den Gemeinderat jetzt auf der Baustelle Profilschulaula auf. Nach 36 Jahren ist Paul Ophaus immer noch Gemeinderatsmitglied. Allerdings hat der Leiter der Spielschar die Rollen getauscht. Dieses Mal hat er als Rentner August Muffelkamp nur wenig zu sagen. „Damals habe ich Wilhelm Drüppenfall gespielt. Meinen Text kann ich noch. Bei der ersten Leseprobe kam alles wieder hoch“, berichtet Ophaus.

Vor ihrer Premiere stand 1983 Claudia Thiemann, jetzt verheiratete Neuburg. Doch dann kam der 23. Dezember, der Blinddarm meldet sich. Krankenhaus, Operation, Katharina Maus übernahm ihre Rolle (WN berichteten). „Ich war wehmütig, enttäuscht und auch ein bisschen wütend“, erinnert Neuburg sich an ihre Gemütslage am 26. Dezember, dem Tag der Premiere. Immerhin: „Nach zwei, drei Vorstellungen war ich wieder auf den Beinen und konnte mein Debüt doch noch geben.“

Alfons Reckers und Katharina Maus. Foto: privat

Alle Laienspieler fühlen sich nicht nur in Herbern wie in einer großen Familie. So wird die Freude am plattdeutschen Winterspaß auch in Familien weitergeben. Bei den ersten beiden Aufführungen gab eins der größten Originale auf der Herberner Theaterbühne, Heribert Nienhaus, den Maurer. Jetzt spielt Sohn Kai den „Wunnerdoktor“.