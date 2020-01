Das Telefon in der WN-Redaktion steht nicht still. In der Karnevalsdiaspora Ascheberg sind am Rosenmontag angeblich drei verkleidete Menschen gesehen worden. Bei einer Runde durchs Dorf ist aber niemand zu sehen. Auch Gerüchte, es handele sich um Heilige drei Könige, die sich verlaufen haben, bestätigen sich nicht