Ein Führungswechsel steht dem SPD-Ortsverein Ascheberg ins Haus. Beim Neujahrsempfang am 12. Januar (Sonntag) um 11 Uhr auf Frenkings Tenne wird Johannes Waldmann nach zehn Jahren nicht mehr kandidieren. Waldmann will sich stärker auf die Arbeit im Kreis Coesfeld konzentrieren und bleibt als Davensberger Ansprechpartner auch vor Ort aktiv. Der scheidende Vorsitzende teilt mit, dass Volker Brümmer seine Bereitschaft erklärt habe, für das Amt zu kandidieren. Der Davensberger dankt den Mitstreitern für den Einsatz, der die SPD zu einer der gestaltenden Kräfte in der Gemeinde und zu einem Ort lebendiger Demokratie gemacht habe.