„Es war interessant zu sehen, wie beim Radio gearbeitet wird.“ Michael Patzelt hat seinen Preis, den ihm Steffi Neu als Gewinner des Kneipenquiz spendiert hat, inzwischen eingelöst. Die WDR-Moderatorin hatte den Davensberger nach Köln eingeladen, wo er mit Frau Angela eine Sendung am Samstagvormittag verfolgte und „live“ auf Sendung war. Beim Prominentenquiz galt es Tagesschau-Sprecher Thorsten Schröder zu erraten. „Das haben wir leider nicht geschafft“, berichtet Patzelt. Aber der WDR-Besuch und im weiteren die Köln-Stippvisite waren ein schöner Nachschlag für den Sieg beim Kneipenquiz in Franjos Almhütte.

Die Lokalität scheint der Moderatorin gefallen zu haben. Einerseits haben es einige Bilder an prominenter Stelle der Homepage zum Kneipenquiz geschafft. Andererseits macht Neu mit ihrer Crew auch in diesem Jahr wieder an der Frieport in Davensberg Station. Ratefüchse, Kneipengesellige und Bierdeckelbeschrifter sind am 7. Oktober (Mittwoch) beim Gastspiel der Rateshow willkommen. Mit im Quiz-Gepäck sind die Band „Pocket Party“ und Comedian René Steinberg. Die 30 Termine zwischen März und Oktober sind weitgehend ausgebucht.