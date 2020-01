Eine Ära ist am Dienstagabend zu Ende gegangen. Das Hotel-Restaurant „Zum Wolfsjäger“ hatte an Silvester das letzte Mal unter der Führung von Teresa Bock (geborene Hammwöhner) geöffnet. Aus persönlichen Gründen hatte sich die Betriebswirtin im November dazu entschieden, das Objekt zu verkaufen. Ab Januar wird der Hotelbetrieb von Claudia und Thorsten Bleckmann weitergeführt.

„Natürlich ist das jetzt nicht leicht für mich, aber ich habe diese Entscheidung ja bewusst getroffen und bin wirklich froh, das Hotel in gute Hände weiterzugeben“, sagte Bock. Im September 2019 hatte Küchenchef Georg Hammwöhner den Betrieb verlassen.

Wehmut und ein lachendes und ein weinendes Auge bleiben. Am Silvestertag gab es nicht viel Zeit darüber nachzudenken, denn 70 Personen hatten sich für den Abend angemeldet. „Das alles zu realisieren, das wird noch kommen. Erst Mal möchte ich alles gut abschließen und dann suche ich mir anschließend in Ruhe eine neue Aufgabe“, betonte die scheidende Eigentümerin. In den 1973er Jahren haben ihre Eltern Heiner und Gaby den Familienbetrieb von seinen Eltern Theo und Ida Hammwöhner übernommen. Seit Mai 2016 setzten Teresa und ihr Bruder Georg die Tradition fort. Das Restaurant „Zum letzten Wolf“ in der Bauernschaft Horn an der B 54 wurde damals geschlossen, um alles unter einem Dach zu haben. Die Familie Hammwöhner hat sich über die Grenzen Herberns hinweg einen guten Namen gemacht. Viele Feste wurden hier gefeiert. Am vergangenen Freitag platzte der Weinkeller noch einmal aus allen Nähten, wie Bock berichtete. „Es war ein schöner und würdiger Abschluss.“ Für Familie Beckmann gibt es nach ein paar Renovierungsarbeiten einen neuen Anfang. Wie dieser genau aussehen wird, wird zeitnah bekannt gegeben.