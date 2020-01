Große Beteiligung: Am Samstag zogen Caspar, Melchior und Balthasar wieder durch die Bauerschaften. Die Ascheberger Landjugend hatte so viele Anmeldungen für die Sternsingeraktion wie lange nicht mehr. Zwölf Gruppen zogen mit Gottes Segen durch die Außenbezirke. Einige wurden sogar von „Kamelen“ begleitet. Um 13 Uhr trafen sich die Jugendlichen am Pfarrheim. Nachdem alle mit Gewändern, Sammeldosen, Kreide und Flyern versorgt waren, sandte Pfarrer Stefan Schürmeyer die Hoheiten hinaus in den Regen. Die Könige fanden jedoch in vielen Aushalten warmen Unterschlupf und nette Bewirtung.