Die Gewinnerin heißt „Emilia“. Vier Mal gaben wurden Mädchen im Jahr 2019 beim Standesamt auf diesen Namen eingetragen. Insgesamt nutzten Eltern bei den 143 Neugeborenen in der Gemeinde Ascheberg das Namensspektrum gut aus, denn die Hitliste sieht noch drei Namen, die drei Mal vorkommen, und zehn Mal Namen, die doppelt vergeben wurden. Bei den Mädchen folgt Lena mit drei neuen Namensträgerinnen auf Platz zwei. Bei den Jungs führen Ben und Mats (jeweils drei mal vergeben) das Feld an. Doppelt vertreten sind Hannes, Luca und Moritz. Bei den Mädchen gibt es Ella, Ida, Maja, Mathilda, Mila, Nele und Sophie zwei Mal.

Die Lieblingsnamen zeigen schon, dass kurze Namen für die Kurzen weiter „in“ sind. Die längsten Vornamen sind Maximilian, Alexandra und Christina. Kurz mochten es die Eltern von Can, Jan, Leo, Ole, Tim, Tom, Ida, Lea, Lia, Mia und Pia.

Die Rarität unter den verwendeten Vornamen dürfte „Testimony“ sein. Er darf für Jungen und Mädchen verwendet werden, in Ascheberg hört ein weibliches Baby auf diesen Namen. Tatsächlich finden sich in den deutschen Standesämtern pro Jahr höchstens eine Handvoll Einträge mit diesem Namen. In der Rangfolge der häufigsten Vornamen ist Testimony dementsprechend weit unten auf Platz 10 121 zu finden, urteilt der Vornamen-Blog im Netz.