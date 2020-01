Tagespflege rückt näher ins Zentrum

Zwischen der alten und der neuen Adresse liegen nur wenige Meter – und doch Welten. Gleich zwei Faktoren sorgen dafür, dass sich die Caritas-Tagespflege auf den Umzug von der Bultenstraße zur Appelhofstraße freut: der Zuschnitt sowie die Ausstattung der neuen Räume und ihre „optimale Lage“, wie es am Montag vor der Presse hieß, als Ankermieter, Vertreter der Eigentümer und Architekt Bernhard Kröger zum Ortstermin zusammenkamen. „Wir sind unendlich froh, dass wir diese Räume bekommen konnten“, unterstrich Veronika Reuter, Fachbereichsleitung der sechs Tagespflegen der Caritas im Kreis Coesfeld.

„ Wir möchten die vorhandenen Ressourcen der Gäste aktivieren. " Veronika Reuter, Fachbereichsleitung Tagespflege beim Caritas-Verband

Sowohl für die Planung gibt es noch einzelnes abzustimmen als auch für die Handwerker einiges zu tun. Doch am festgezurrten Termin, dass die Tagespflege zum 1. März umzieht, wird nicht gerüttelt. „Wir tun unser Bestes“, betonte Bernhard Kröger.

Zahl der Plätze steigt auf 15 an

Auf 256 Quadratmetern betreut dann ein achtköpfiges Caritas-Team 15 Tagespflege-Gäste, deren Zahl mit dem Umzug um drei steigt. Statt eines „verwinkelten Altbaus“ stehen nun großzügige und besonders helle Räume zur Verfügung. Mit der neuen Adresse rückt die Tagespflege noch näher an den Ortskern heran, dessen quirliges Leben von den Parterre-Räumen aus beobachtet werden kann. Mehr Beschaulichkeit, Grün und Ruhe lässt sich hingegen zur Rückseite hin genießen, wo auch eine Terrasse schattige Frischluft-Plätze verspricht.

Vertreter der Eigentümer, Mieter und Architekt in den künftigen Räumen der Caritas-Tagespflege: Petra Kröger (v.l.), Bianca Becks-Maier, Veronika Reuter, Bernhard Kröger und Heiner Kröger. Foto: di

Auch im Innern wechseln sich Zonen für Anregung und Möglichkeiten zum Rückzug und zur Behandlung ab. Entsprechend der Adresse, im Herzen Aschebergs, soll dessen Puls auch in die Einrichtung der Caritas hineinreichen – etwa durch Besuche von Vereinen oder Kitas.

Dem Tag (von 8 bis 16 Uhr) Struktur geben, Lebensqualität erhalten oder verbessern, das ist erklärtes Ziel der Tagespflege. Und zwar in familiärer Atmosphäre, wie es weiter hieß. So werde in der offenen Küche täglich frisch gekocht, und wer möchte, kann sich an der Zubereitung beteiligen. Die Ressourcen durch Aktivierungsangebote zu fördern, lautet die Devise, so Reuter und Bianca Becks-Maier, Leiterin der Tagespflege in Ascheberg.

Angehörige profitieren von Entlastung

Sowohl die Gäste, die schon jetzt aus Ascheberg und den umliegenden Gemeinden kommen, profitieren von der Tagespflege, als auch ihre Angehörigen. Denn sie hätten oftmals eine Entlastung bitter nötig. Dass das ohne Abstriche bei der Grundpflege möglich ist, „wissen viele gar nicht“, bedauern die Caritas-Expertinnen. Sie bieten deshalb Beratung an – bei den Familien zu Hause und in einem Büro, das ebenfalls in den Neubau an der Appelhofstraße zieht.

Was dort noch keinen Mieter gefunden hat, ist einzig ein Ladenlokal mit 150 Quadratmetern Fläche; die zehn Mietwohnungen in dem Komplex sind hingegen alle bezogen.