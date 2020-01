Bürgermeister Dr. Bert Risthaus nennt die Familienkarte ein „Zeichen der Wertschätzung“, das, als Teil eines Gesamtpaketes, dazu beiträgt, Ascheberg als Standort fürs Wohnen und Leben attraktiv zu machen. Mit dieser Karte als Geste an die Bürger, die zugleich hilft, Kaufkraft zu binden, gehörte die Gemeinde zu den ersten Kommunen, die dieses Marketing-Feld betrat. So begingen Risthaus und Martin Bußkamp, Geschäftsführer von Ascheberg Marketing e.V., am Dienstag ein kleines Jubiläum, als sie die Neuauflage der Karte vorstellten, die jetzt ihren zehnten Geburtstag feiert.

Im Februar 2010 wurde die Ascheberger Familienkarte erstmals präsentiert. Sie ist jeweils zwei Jahre gültig – eine Frist, die nicht mit dem Ausstellungsdatum, sondern kalenderjährlich läuft. Das bedeutet, dass sich alle Nutzer jetzt das neue Exemplar beschaffen müssen. Die Familienkarten sind kostenlos in den Bürgerämtern, Dieningstraße 7 und Talstraße 8, erhältlich. Dass die „Ausweise“ auch online angefordert werden können, habe die Verwaltung im Blick. Wann dieser Service, als Bestandteil und eines digitalen Rathauses angeboten werden kann, sei aber noch offen.

Etwa 500 Karten sind im Umlauf

Die Akzeptanz der Karten bezeichnet die Verwaltung als hoch. Von Beginn an sind rund 500 von ihnen im Umlauf. Die Schwelle, von Rabatten und besonderen Extras von Handel und Dienstleistern profitieren zu können, werde bewusst niedrig gelegt. Deshalb könne jede Familie (in welcher Konstellation auch immer) mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren die Karte erhalten. In Ascheberg leben 1699 Haushalte mit minderjährigen Sprösslingen, 61 von ihnen hätten die Karte bereits in den ersten Tagen des Jahres abgeholt, so Bußkamp auf WN-Anfrage.

Firmen können sich jederzeit anschließen

Die Zahl der Vorteilsanbieter aus dem Gewerbe liegt seit Anfang an bei etwa 30. Jedes Jahr ergeben sich Veränderungen im Portfolio, die in der Broschüre Niederschlag finden. Doch auch aktuelle Veränderungen werden umgehend berücksichtigt, animiert Bußkamp Firmen, sich dem Kreis der Akzeptanzstellen anzuschließen. Infos und Kontakt: ✆ 0 25 93/ 63 24 oder per E-Mail an: info@ascheberg-marketing.de