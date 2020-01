Hannes Stenkamp spielt mit dem Feuer – aber im Dienste der Wissenschaft. Der Achtklässler, einer der „kleinen Forscher“ der Profilschule, spürt nicht nur natürlichen Gesetzmäßigkeiten nach, sondern vermittelt sie auch noch an die Viertklässler der Marienschule. Für sie änderte sich mit der „Forscher“-Visite der Stundenplan. Der Besuch war willkommen. „Ich finde das besser als Unterricht“, sind sich Fiona, Leonie und Madara aus der 4 a einig. Denn: „Es hat Spaß gemacht“, lautet ihr Fazit.

Aber nicht nur das. Neben den Fun gesellte sich die Faktenvermittlung unter den Themen Wasser, Feuer, Luft und Lebensmittel. Dass sich die Luft in einer leeren Flasche, die im Wasserbad steht, ausdehnt, wenn die Flüssigkeit erwärmt wird, zeigte sich an einem kleinen roten Ballon, der sich aufrichtete. Für dieses Experiment und seine Deutung war Mia Wevringhaus zuständig, die sich ebenfalls als „Lehrerin“ für die Grundschüler betätigte. Eine ungewohnte Rolle. Doch langsam stelle sich Routine ein, da die Profilschul-Forscher schon mehrere Grundschulen „abgeklappert“ haben. „Am Anfang war ich ein bisschen aufgeregt“, gibt die Achtklässlerin zu. Dass Salzwasser Eiern Auftrieb gibt, brachte Indrit Shehn „seinen“ Schülern nahe. Und erinnerte an das Tote Meer mit demselben Effekt. Beim Spiel mit dem Feuer loderte ein Glimmstängel im Reagenzglas mit Sauerstoff auf, während er in der Stickstoffumgebung erlosch.

„Es war interessant“, resümierte auch Annette Ueing, Musiklehrerin der Marienschule, die den Naturwissenschaft-Lehrern Marcel Hake und Iris König von der Profilschule sowie ihren „Forschern“, die sich intensiv vorbereitet hatten, dankte.