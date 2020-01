Einsatz wird nicht weniger, aber verlagert sich

Vier Jahre ist es nun her, seitdem viele Flüchtlinge in Deutschland eine neue Heimat gefunden haben. Auch in Ascheberg. Es gab viel zu tun in der ersten Zeit. Dass der Integrationsprozess anlief, ist vor allem einer XXL-Portion ehrenamtlichen Engagements zu verdanken und der Tatsache, dass sich die Flüchtlingshilfe St. Lambertus gegründet hat. Am Dienstagabend traf sich die Steuerungsgruppe unter dem Vorsitz von Maria Schumacher im alten Pfarrbüro. Denn sollte nun jemand meinen, arbeitstechnisch sei es ruhiger geworden – weit gefehlt.

„ Der Unterstützungsbedarf ist ein anderer geworden. Der Unterstützungsbedarf ist ein anderer geworden. “ Maria Schumacher

„Die Flüchtlinge sind größtenteils hier angekommen, sprich: sie fühlen sich hier zu Hause“, machte Schumacher deutlich. „Die Arbeit allerdings ist nicht weniger, der Unterstützungsbedarf ist lediglich anders geworden“, erklärte die Vorsitzende der Steuerungsgruppe. Jürgen Sandner , der in der Gruppe schwerpunktmäßig für die Sprachförderung sorgt und ebenso wie Marie-Luise Koch Netzwerker ist, schob hinterher: „Jetzt geht es auch um Arbeitsplatzsuche und sinnvolle Überbrückungen von Zeiten, die zwischen den Sprachabschlüssen B 1 und C 1 liegen“. Und genau das gestaltet sich alles andere als einfach. Es ist ein hoher bürokratischer Aufwand, und einer, bei dem kurze Wege oftmals nicht genommen werden können, wie es hieß. Schumacher machte dies am Beispiel eines Praktikumplatzes deutlich, der letztendlich nicht bewilligt wurde. Für die betreffende Person wäre die Beschäftigung allerdings das Beste gewesen, was ihr hätte passieren können. „Denn wenn ein Dreivierteljahr zwischen dem erfolgreichen Abschluss B 2 und der Weiterführung des Sprachkurses C 1 liegt, dann liegen die Sprachkenntnisse dazwischen brach. Im Praktikum hätten sie hingegen ausgebaut werden können“, machten Schuhmacher und Sandner deutlich.

Wege in Arbeit finden und Sprache einüben

Ja, die Arbeit ist anders geworden. Und nach wie vor steht die Flüchtlingshilfe in engen Kontakt mit Vinzenz Mersmann vom Fachdienst Gemeindecaritas. Erst kürzlich gab es zwei Treffen, um das weitere Vorgehen in richtige Bahnen zu lenken. Hierüber machten sich die Mitglieder am Dienstagabend Gedanken, sammelten in ergebnisorientierten und produktiven Arbeitsstunden viele Ideen und Vorschläge. Zwei Punkte landeten dabei ganz oben auf der Liste: Kultur und Lobbyarbeit. Anna Frank (Theaterwerkstatt) ist in Sachen Kultur die eine Fachfrau, Uzma Butt die andere. Denn die Davensbergerin ist die Fachfrau für religiöse und kulturelle Fragen im Team.

Rückzug aus Steuerungsgruppe Christel Nordhoff, die seit Gründung die buchhalterischen Aufgaben für das Sozialkaufhaus, das inzwischen geschlossen wurde, getätigt hatte, übernimmt nun in Herbern weitere karitative Aufgaben und zieht sich aus der Steuerungsgruppe zurück. Nordhoff wurde feierlich verabschiedet. ...

Sie ist es auch, die das Zuckerfest organisiert, das in diesem Jahr (Termin wird noch bekanntgegeben) im Mai stattfindet. Anna Frank leitet die Theaterwerkstatt Pallau. Das heißt aus dem persischen übersetzt soviel wie Eintopf. „Bunt gemischt eben“, so Frank, die gleich mit einem festen Termin aufwartete. Am 22. Februar (Samstag) hebt sich um 19.30 Uhr im Pfarrheim St. Lambertus der Vorhang zum Theaterstück „Wo die Liebe hinfällt“. Jürgen Sandner, Maria Schumacher, Marie-Luise Koch sowie Petra Haverkamp (Verbindungsfrau Politik im Team) und Christel Nordhoff, sind da ebenfalls für sämtliche Backgroundarbeiten involviert. Frank und Butt stehen als Akteure mit auf der Bühne. Bis auf Christel Nordhoff bilden sie alle auch die Steuerungsgruppe.