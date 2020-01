Einbahnstraße ist endlich Vergangenheit

Einbahnstraßen sind in Ascheberg eine Rarität. Seit dem Jahresbeginn sind sie noch seltener geworden, denn der baustellenbedingte Engpass an der Bultenstraße ist Vergangenheit. Obwohl die Bauarbeiter nicht in Gänze fertig sind, ist die Einbahnstraßenregelung aufgehoben. Die Verkehrsteilnehmer dürfen also wieder von der Biete aus in die Bulten­straße fahren. Der Fahrer des Transporters auf dem Foto hat das mitbekommen. Bei einem Auto vorher war die verbotene Praxis aus zwei Jahren Baustelle zu sehen. Ein Auto verließ den REWE-Parkplatz in Richtung Biete und setzte in der vermeintlichen Einbahnstraße bis zur Postagentur zurück.