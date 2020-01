Leihgaben geben neuem Raum eigenen Charakter

In der St. Benedikt-Kirche ist eins Werktagskapelle eingerichtet worden. Gedacht und angeregt ist sie für Gottesdienste, an denen nicht so viele Christen teilnehmen. Zur Ausstattung des Raumes gehört ein Altar, der schon vor Jahren im hinteren Bereich der Kirche seine Verwendung erfuhr. Des Weiteren ist an der Wand zum Westen hin eine formschöne Holzumrandung angebracht worden – eine Stiftung der Familie Hönekop/Eckmann. In dieser Umrandung befindet sich eine aus Holz geschnitzte Figur mit der Darstellung des Apostels Jakobus - er ist der Patron der hiesigen Jakobi-Bruderschaft. Die Figur wurde aus dem Privatbesitz von Pfarrer em. Günther Lube zur Verfügung gestellt. Ebenso die beiden sogenannten gotischen Scherenstühle. Gotisch, genauer neugotisch sind die beiden Altarleuchter aus Messing. Beide stammen, ähnlich wie die neugotischen Altarleuchter auf dem Zelebrationsaltar im Chorraum der Kirche von Pfarrer Lube.

Der neugotische Leuchter vor dem Hl. Jakobus ist geschaffen aus dem Fuß eines großen Altarkreuzes aus der Kapelle eines nordfranzösischen Schlosses. Das Kreuz selbst ist heute als Vortragskreuz in der St. Pauluskirche in Harsewinkel in Gebrauch.

Eine wirkliche Besonderheit stellt das alte Fenster an der Nordseite dar. Es stammt aus der Kapelle des ehemaligen Krankenhauses in Herbern. In der alten Ausstattung befanden sich zwei Buntverglasungen mit den Darstellungen der Hl. Elisabeth und des Hl. Vinzenz von Paul . Die Zeit der Entstehung ist anzusetzen auf. ca. 1909; die Zeit des Krankenhausbaues. Pfarrer Lube hat das Fenster vor Jahren geerbt und stellt es ebenfalls gern zur Verfügung, ist es doch wohl das älteste Kirchenfenster aus und in Herbern.

Am Altarsockel ist eine Holzschnitzarbeit mit der Darstellung des Hl. Martin von Tours aufgehängt, ebenso wie der Hl. Vinzenz von Pau einer der Großen der Caritas, der christlichen Nächstenliebe. Zu guter letzt können noch zwei steinerne Jakobspilgermuscheln hinzugefügt werden, die original von der Kathedrale in Santiago de Compostela stammen, dem Hauptverehrungsort des Hl. Jakobus. Auch diese sind ständige Leihgaben von Pfarrer Lube.

Besonders eingesetzt „für“ die Kapelle haben sich der Kirchenvorstand und der Gemeindeausschuss St. Benedikt.