Freie Sicht auf den Breil

Ungewohnte Aussichten bieten sich vom Ascheberger Bahnhof: Es ist nicht nur die Häuserzeile am Breil zu sehen, am Horizont ist die Hegemer-Bauerschaft zu erkennen. Das Grün, das dem schweifenden Blick bisher im Wege stand, ist in dieser Woche verschwunden. Die Gemeinde lässt das Areal räumen. Bis auf einen kleinen Bereich handelt es sich um Flächen, die sich im Besitz der Ascheberger Grundstücks-Entwicklungsgesellschaft (AGEG) befinden. Mit dem Bebauungsplan „Bahnhofsgärten“ erarbeitet die Verwaltung aktuell die Leitplanken für ein Bebauen des Areals.

Das Roden der Fläche und Fällen von Bäumen muss im Hinblick auf den Artenschutz und den Vorgaben des Bundes- und Landschaftschutzgesetzes bis zum 29. Februar erledigt sein. Es dürfe, teilte die Verwaltung mit, nur in den Wintermonaten erfolgen. Alternative wäre also der nächste Winter gewesen.

Der aktuelle Kahlschlag bedeutet nicht, dass im Sommer hier schon Häuser aus dem Boden wachsen werden. Dafür müssen erst die Bauleitplanken gezogen werden. Wie und wann es mit dem Bebauungsplan „Bahnhofsgärten“ weiter geht, vermag Fachbereichsleiter Klaus van Roje nicht zu sagen: „Wir haben in dem Bereich einige Gutachten abzuarbeiten und gehen Schritt für Schritt vor.“

Die Bahnhofsgärten werden gerodet Foto: hbm

Der Bebauungsplan wurde zusammen mit dem Bereich „Breilbusch“ auf die Reise geschickt. Dort ist die Gemeinde deutlich weiter. Seit dem 6. Januar liegen die Pläne und zugehörige Unterlagen im Bauamt öffentlich aus. Das Verfahren dürfte in diesem Jahr beendet werden, so dass es bald wieder in Ascheberg gemeindliche Grundstücke geben wird.

Beiden Plänen gemeinsam sei, so van Roje, dass die Belange des Artenschutzes abgearbeitet worden seien. Ausgleichsmaßnahmen müssten aber noch umgesetzt werden: „Wir müssen noch Ökopunkte kaufen oder selbst generieren.“ Zu den Gutachten, die in Auftrag gegeben seien, gehören das Erforschen des Bodens. Es brauche Aussagen zur Standfestigkeit des Bahndamms nebenan, aber auch Aussagen zu einer Straße, die früher einmal dort hergeführt haben solle. Zu klären seien auch wasserrechtliche Fragen. Wann das Paket mit allen Informationen für den Fortgang des Verfahrens komplett geschnürt sei, ließ van Roje offen.

Der umgekehrte Blick rauf zum Bahnhof. Foto: hbm

Das Roden wurde nicht nur gestern von den Anliegern beobachtet. Sie äußerten ihre Sorge, dass sie bald zu Straßenbaubeiträgen herangezogen würden. „Die Fragen kenne ich seit 13 Jahren. Ich erkläre immer, dass die Anlieger bis auf Ausnahmen noch keine Anliegerbeträge gezahlt haben. Und wenn das Baugebiet Bahnhofsgärten kommt, werden die Beiträge auf mehr Anlieger verteilt. Es wird dann günstiger“, geht van Roje auf diesen Aspekt ein.

Mit dem Straßenbau selbst sei ohnehin nicht sofort zu rechnen. Die Gemeinde hat ihn in drei Bauabschnitte unterteilt. Der erste Bereich ist vom Kreisverkehr bis zur Bahnunterführung, Bereich zwei vom Kreisverkehr bis zur Zufahrt Bahnhof. Ab dort folgt der dritte Bereich, der in Angriff genommen wird, wenn die gerade freigeräumte Fläche mit Häusern bebaut sein wird. Ein Zeitpunkt ist offen.