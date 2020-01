Vom 10. bis 12. Januar führt der NABU bundesweit eine Vogelzählung durch. Die Maxikinder der drei Kitas in Herbern beteiligten sich gleich am ersten Tag an der Aktion und zählten am Freitag von 10 bis 11 Uhr alle Vögel, die sie vom Fenster ihres Gruppenraumes aus sehen konnten. Vogelkundige Mitglieder des Heimatvereins halfen den Kindern beim Bestimmen der Vögel und Ausfüllen der Meldezettel. Wochen vorher schon hatte der Heimatverein Herbern jeder Kita ein Vogelhaus und Vogelfutter spendiert. Die Kinder fütterten auch regelmäßig und hielten schon nach Vögeln Ausschau. In der Kita St.Benedikt waren die Futtertröge und Meisenknödel jeden Morgen leergepickt, obwohl wenig Vögel zu sehen waren. Offensichtlich trauen sich die Vögel erst nachmittags zur Futterstelle, wenn keine Kinder mehr da sind. Das Vogelhäuschen von St. Hildegardis wird sogar ständig von zwei Katzen umlagert und die Futterstelle der Kita Abenteuerland liegt an einem Fußweg und bietet den Vögeln wenig Deckung. Das Zählergebnis war daher relativ niedrig. Aber das tat der Stimmung keinen Abbruch. Die Kinder waren mit Feuereifer beim Beobachten und überraschten die Heimatfreunde immer wieder mit ihren Vogelkenntnissen. Einige Kinder hatten bereits zu Hause mit den Eltern geübt und wollen in den nächsten beiden Tagen auch die Vögel in ihrem Garten zählen. Unter NABU.Stunde der Wintervögel 2020 kann sich jeder informieren.